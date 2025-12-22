Vodič vystrelil na nič netušiacich cyklistov na tréningu. Následne šliapol na plyn a ušiel - VIDEO

Počas sobotňajšieho (20.12.) tréningu cyklistického tímu SC Padovani Polo Cherry Bank došlo k ťažko neuveriteľnej situácii. Stalo sa to vo Val d’Adige, v regióne Trentino-Alto Adige na severe Talianska.
Na ceste ich predbiehalo vozidlo, zatiaľ čo jeho vodič stiahol okienko a dvakrát vystrelil slepými nábojmi na nič netušiacich jazdcov. Následne ufujazdil čo najrýchlejšie preč.
Keďže nešlo o skutočnú streľbu, tak športovci pokračovali chvíľu ďalej bez prestávky, no boli zmätení z celého incidentu, ktorý zažili tesne pred Vianocami.
Šok zmiešaný s nedôverou a túžba vrátiť sa domov v sprievode svojich športových riaditeľov Dimitrija Konyčeva, Mattea Paiolu, Franca Lampugnaniho a Biagia Conteho však napokon zvíťazili.
Už sa aj stihla podať sťažnosť na neznámeho vodiča, ktorý dvomi slepými výstrelmi prekvapil cyklistov.
„Sme radi, že všetci chlapci sú po tom, čo sa stalo, v bezpečí. Je to hrozný incident, ktorý sa, dúfame, už nebude opakovať. Cesta je pre nich ´telocvičňou´ a ako organizácia sme prijali všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili, že môžu jazdiť bezpečne,“ uviedol prezident tímu SC Padovani Polo Cherry Bank Galdino Peruzzo.