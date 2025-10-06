Skvelý Pogačar zopakoval po 9 rokoch Sagana! Slováci nedokončili, ale Svrček sa zviditeľnil v úniku

Ďalšie skvelé sólo a ďalšie veľké víťazstvo. Slovinec Tadej Pogačar suverénnym spôsobom ovládol preteky s hromadným štartom na majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike vo Francúzsku. Na trase z Privas do Guilherand-Granges (202,5 km) po vyše 70 km dlhom sóle finišoval s náskokom 31 sekúnd pred Belgičanom Remcom Evenepoelom. Bronzový Francúz Paul Seixas prišiel do cieľa s priepastným odstupom 3:41 min.
Pogačar vyhral v priebehu jedného týždňa majstrovstvá sveta aj majstrovstvá Európy, v rámci jednej sezóny sa to predtým podarilo len Petrovi Saganovi v roku 2016. Získať zlato na MS aj ME a k tomu vyhrať Tour de France sa v rovnakej sezóne podarilo 27-ročnému Slovincovi ako prvému v histórii.
Musel tvrdo tlačiť
„Ocitol som sa vpredu a snažil som sa udržať si dobrý náskok okolo jednej minúty. Bol to pohodlný náskok, ale nemyslím si, že som bol super dominantný. Remco ma prenasledoval a ja som sa nemohol vzdať až do cieľa. Musel som naozaj, naozaj tvrdo tlačiť. Som rád, že je to za nami a mám ďalší titul,“ povedal Pogačar podľa webu Cyclingnews.com.
Evenepoel túži po víťaznom double na ME, pribudnú mu však najväčší súperi - Pogačar aj Vingegaard
V mimoriadne náročných a selektívnych pretekoch s 3401 výškovými metrami nedošli do cieľa až dve tretiny cyklistov, ktorí stáli na štarte vrátane oboch Slovákov Martina Svrčeka a Lukáša Kubiša. Obaja sa však zviditeľnili, keď sa pokúšali o úniky v prvej tretine pretekov a Svrček sa napokon do úniku aj dostal.
Svrček v úniku
Figurovali v ňom jazdci z Holandska, Dánska, Belgicka aj Talianska a mladý Slovák po ich boku absolvoval viac než polovicu pretekov. Počas ďalšieho prejazdu stúpania Cote de Saint Romain de Lerps sa však tempo zvyšovalo a skupina sa postupne roztrhala. Svrček neskôr krátko pomohol svojmu tímovému kolegovi zo Soudal Quick-Step, Belgičanovi Remcovi Evenepoelovi, ktorý sa ocitol medzi favoritmi v čelnej skupine.
Chladoňová na ME bez cenného kovu, v pretekoch s hromadným štartom atakovala pódium
Maximum, čo sa dalo
„Martin sa držal v úniku viac než polovicu pretekov a pokým mohol, robil maximum. V druhom dlhom stúpaní sa začal balík trhať, a keď mu postupne dochádzali sily, posledné, čo mal, obetoval pre svojho tímového kolegu z Quick-Stepu, Remca Evenepoela. Pre nás tým spravil maximum, čo mohol. Nie je nijakým spôsobom dehonestujúce, že pomohol jazdcovi inej reprezentácie – je to súčasť športového ducha aj vzájomného rešpektu,“ uviedol Jakub Vančo, športový riaditeľ slovenskej reprezentácie v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.
Kubiš skončil tretí na klasike vo Francúzsku a potvrdil skvelú formu. Čakajú ho majstrovstvá Európy
Pochvala pre kolegu
Lukáš Kubiš, ktorému nesedela kopcovitá trať pretekov, k ich náročnosti poznamenal: „Od začiatku to bolo šialené. Stále sa nastupovalo a bojovalo o únik. Chceli sme tam byť obaja, pretože trať bola veľmi ťažká a sedela vrchárom. Nakoniec sa to podarilo Martinovi, ktorý reprezentoval náš dres fantasticky a držal sa v úniku celý deň. Ja som v pelotóne čakal na svoj moment, ale po prvých útokoch favoritov sa to začalo deliť a už sme len bojovali o dokončenie. Bol to ťažký deň, ale z našej strany dobrý výkon.“