Vodič osobného auta v okrese Martin prešiel do protismeru, zrážku s ďalšími vozidlami neprežil – FOTO

Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Pri vážnej dopravnej nehode na ceste č. I/18 v katastrálnom území obce Sučany v okrese Martin v pondelok popoludní utrpel 49 ročný vodič Peugeotu zranenia, ktorým na mieste podľahol. Ďalšie dve osoby z nehody utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice, jedna z nich bola transportovaná letecky.

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v ŽilineZuzana Šefčíková, z doposiaľ z presne nezistených príčin vodič osobného motorového vozidla zn. Peugeot prešiel do protismernej časti vozovky, následkom čoho došlo ku stretu s ďalšími tromi osobnými vozidlami. Ďalší vodiči sa na mieste podrobili dychovým skúškam na alkohol s negatívnym výsledkom.

Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

