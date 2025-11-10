Matka nešťastnou náhodou prešla autom jednoročnú dcérku

Jednoročné dievčatko zomrelo po tom, ako ho matka nešťastnou náhodou prešla autom, keď cúvala do garáže. Nehoda sa stala v rakúskom meste Schärding, ktoré leží na hranici s Nemeckom, približne 20 kilometrov južne od mesta Passau. Informuje o tom nemecký týždenník Spiegel.
Rodičia menili na aute pneumatiky a keď skončili, 29-ročná matka zacúvala s vozidlom do garáže. Keď začula náraz, okamžite zastavila. Keď vystúpila z auta, uvidela svoju dcéru pod autom. Otec dieťaťa zdvihol vozidlo zdvihákom, aby dievča oslobodil. Záchranári nanešťastie dieťaťu nedokázali pomôcť.
Podľa tamojšej polície utrpelo dievčatko také vážne zranenia, že zomrelo priamo na mieste nehody.