Vo Vysokých Tatrách platí pre zrútený chodník mimoriadna situácia, nevylučuje sa ani celkové uzavretie úseku (foto)

Kompetentní zatiaľ nevedia, či bude turistický chodník medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách po zosuve uzavretý, takúto možnosť ale nevylučujú. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák však potvrdil, že v stredu o 9:30 vyhlásil v tejto súvislosti mimoriadnu situáciu, čo podľa neho umožní zodpovedným pružnejšie konať.

Chodník ostal vážne poškodený po tom, ako sa tam v nedeľu po výdatných dažďoch v jednej z jeho častí zosunula pôda. Ako dnes informovala Správa Tatranského národného parku, jeho stav sa za posledné dni ešte zhoršil. Situáciu na mieste dnes analyzujú geodeti.

Kompetentní už posudzujú stav

Turistický chodník sa zosunul na Tatranskej magistrále zhruba dvesto metrov od Hrebienka. Na mieste sa dnes stretli zástupcovia Správy Tatranského národného parku, mesta Vysoké Tatry, Horskej záchrannej služby i odborníci z Technickej univerzity v Košiciach, aby posúdili aktuálny stav.

„Odtrh chodníka spôsobilo pravdepodobne podmytie, ide o veľmi strmý svah so sklonom zhruba 70 stupňov a v tejto chvíli drží už iba silou vôle. Veľmi ťažko povedať, čo ešte príroda spôsobí, je tam suchý materiál, štrk, piesok, a keď poriadne zaprší, pôjde to všetko dole,“ uviedol Peter Blišťan z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vedie tím geodetov dokumentujúcich stav chodníka. Na analýzu použijú moderné technológie, vytvoria 3D model a následne posúdia stabilitu i geológovia a projektant.

„Ten povie, či je táto časť cesty ešte opraviteľná, alebo sa musí postaviť niečo nové iným spôsobom. Potrebné by bolo ukotvenie k svahu, čo tiež nie je jednoduché. Dostať sem techniku bude finančne aj technicky veľmi komplikované,“ dodal. Do pozornosti odborníkov sa dostali i narušené skalné bloky nad chodníkom, ktoré bude zrejme potrebnú ukotviť sieťami, alebo citlivo odstrániť niektoré väčšie kusy.

Nevylučujú ani uzavretie úseku

Podľa námestníka riaditeľa Správy TANAPu Petra Spitzkopfa nateraz nie je vylúčené ani uzavretie úseku.

„Táto možnosť je v hre. Preto tu dnes máme odborníkov, ktorí posúdia bezpečnosť a navrhnú preventívne opatrenia, v rámci ktorých nie je vylúčené ani uzavretie chodníka. S ďalšou skupinou odborníkov sa budeme zaoberať možnosťami opravy a podľa toho sa rozhodneme, čo a v akom rozsahu môžeme urobiť ešte do zimy. Následne budeme riešiť spôsob financovania,“ povedal.

Turistický chodník zosunutý na Tatranskej magistrále zhruba dvesto metrov od Hrebienka. Foto: FB, www.facebook.com

O prípadnom uzavretí chodníka sa turisti dozvedia z internetovej stránky Správy TANAPu a ďalších jej komunikačných kanálov Správy TANAP priamo v teréne i z informačných tabúľ. Spolu s týmto rozhodnutím by pracovníci TANAPu vytyčovali aj obchádzku.

Ide o dôležitú trasu

„Dolný chodník okolo Bilíkovej chaty by bol riešením pre peších turistov, no bez možnosti vjazdu pre horskú službu na skútri. Problém by bol i so zásobovaním chát,“ poznamenal Spitzkopf. Časť chodníka Tatranskej magistrály, ktorá sa zosunula, totiž nie je len dôležitou tepnou pre turistickú verejnosť, ale i cestou, ako sa horskí záchranári môžu rýchlejšie dostať k zraneným osobám.

„Ak by sa tento chodník uzavrel, my si poradíme, dostaneme sa do terénu pešo alebo letecky, ale hlavne pešia záchranka bude dlhšia. Ak tu najmä v zime nebudeme vedieť prejsť technikou, záchranné akcie sa nám predĺžia minimálne o hodinu – hodinu a štvrť, čo je v prípade lavín kľúčové,“ vysvetlil náčelník oblastného strediska Vysoké Tatry Horskej záchrannej služby Miroslav Živčák. Ako hraničné riešenie vidí možnosť dostať techniku za poškodený úsek ešte skôr, než dôjde k prípadnému ďalšiemu zosuvu.