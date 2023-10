Dvojica nemeckých turistov zablúdila v Nízkych Tatrách, pomáhali im horskí záchranári (video+foto)

Horskí záchranári v noci pomáhali zablúdených nemeckým turistom v Nízkych Tatrách. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, dvojica turistov vo veku 73 a 58 rokov mali v pláne prejsť zo sedla Poľany po hrebeni a zostúpiť cez sedlo Sinej.

„Počas túry ich zastihla tma, v dôsledku čoho zablúdili a neboli schopní samostatne ďalej pokračovať. Ich postup výrazne spomaľovali aj zdravotné problémy jedného z turistov,“ poznamenala HZS.

Dvojica turistov vo veku 73 a 58 rokov mali v pláne prejsť zo sedla Poľany po hrebeni a zostúpiť cez sedlo Sinej. Foto: hzs.sk

Na pomoc im išli traja horskí záchranári spolu so psom. Po nájdení turistov vyšetrili, zateplili a poskytli im tekutiny. Následne ich odprevadili do doliny Mošnice a transportovali do domu HZS.

Horskí záchranári v tejto súvislosti upozorňujú, že žltý turisticky značený chodník od sedla Poľany do sedla Sinej je od 1. októbra uzavretý.