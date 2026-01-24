V Británii doteraz absolvovalo výcvik viac ako 62-tisíc ukrajinských vojakov

Ide o výcvik v rámci operácie Interflex pre príslušníkov ukrajinskej armády, ktorá sa začala v júni 2022.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Viac ako 62-tisíc ukrajinských vojakov doteraz absolvovalo odborný výcvik vo Veľkej Británii. Ide o výcvik v rámci operácie Interflex pre príslušníkov ukrajinskej armády, ktorá sa začala v júni 2022. Ako referuje web Ukrajinská pravda, informovalo o tom ukrajinské ministerstvo obrany.

„Operácia Interflex je jedným z kľúčových prvkov praktickej vojenskej podpory Ukrajiny zo strany Veľkej Británie a partnerských krajín. Od roku 2022 absolvovalo výcvik v rámci programu viac ako 62-tisíc príslušníkov Ozbrojených síl Ukrajiny. Financovanie operácie predĺžili do konca roka 2026,“ uviedol ukrajinský rezort obrany.

Výcvik prebieha vo vojenských výcvikových strediskách po celej krajine pod vedením britských ozbrojených síl. K misii sa pridali aj inštruktori z viac ako desiatich partnerských krajín v Európe, Severnej Amerike a Oceánii. Základný kurz Interflex trvá niekoľko týždňov a zahŕňa širokú škálu zručností, ktoré sú na bojisku nevyhnutné. Napríklad individuálny výcvik pechoty, taktika malých jednotiek, cvičenia s ostrou bojovou streľbou a manipulácia so zbraňami.

Inštruktori zároveň kladú dôraz na to, aby ukrajinskí vojaci získali základné vedomosti, zručnosti a schopnosti v taktickej medicíne, ženijnej, požiarnej, psychologickej a taktickej príprave vrátane vedenia útočných a obranných akcií na urbanizovanom území. Ministerstvo obrany uviedlo, že program priebežne aktualizujú podľa najnovších bojových skúseností ukrajinských vojakov aj podľa toho, ako sa mení taktika ruských jednotiek.

