Vo veku 68 rokov zomrel biochemik a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek

Vo veku 68 rokov zomrel bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SaV) a bývalý riaditeľ Virologického ústavu SAV profesor Jaromír Pastorek. Významný vedec navždy odišiel v sobotu v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe.

Pastorek vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho vedecké dielo v oblasti molekulárnej biológie a experimentálne onkológie bolo prínosom pre celý svet.

Patril súčasne k jedným z najcitovanejších slovenských vedcov. Známym sa stal aj ako objaviteľ génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX, ktorý slúži ako marker hypoxických nádorov. Do poslednej chvíle sa venoval vývoju protinádorovej liečby, ktorú však už nestihol zavŕšiť.

