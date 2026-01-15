Počas iránskych protestov bol zabitý humanitárny pracovník Červeného polmesiaca, piati ďalší boli zranení

Jeden pracovník Červeného polmesiaca bol zabitý a ďalších päť zranených počas výkonu služby v severozápadnom Iráne, ktorým už niekoľko týždňov zmietajú masové protesty brutálne potláčané vládnymi bezpečnostnými silami.
„IFRC je hlboko zarmútená zabitím Amira Aliho Latifiho a zranením piatich ďalších kolegov z Iránskej spoločnosti Červeného polmesiaca, ktorí boli všetci v službe v provincii Gílán 10. januára,“ uviedla vo štvrtok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) vo vyhlásení zo svojho ženevského sídla.
Komisár OSN pre ľudské práva je zhrozený z násilia voči iránskym demonštrantom, ktoré má už údajne stovky obetí
Federácia vyjadrila hlboké znepokojenie nad dôsledkami pretrvávajúcich nepokojov, ktoré sa začali ako protesty proti ekonomickým problémom krajiny, ale rýchlo prerástli do celonárodných demonštrácií proti vládnucemu islamskému režimu.
Hovorca federácie pre AFP uviedol, že o udalosti ešte nemajú všetky informácie, ani nevedia, či úmrtie a zranenia boli súčasťou rovnakého incidentu.
IFRC je najväčšia sieť humanitárnych organizácií na svete, pre ktorú pracuje viac než 17 miliónov dobrovoľníkov vo viac než 191 krajinách.
„Stojíme v solidarite s Iránskou spoločnosťou Červeného polmesiaca a so všetkými zdravotníckymi a humanitárnymi pracovníkmi, ktorí v tomto náročnom období poskytujú život zachraňujúcu pomoc. Humanitárni pracovníci musia byť chránení,“ zdôraznila organizácia vo svojom vyhlásení.