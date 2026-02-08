Vo Francúzsku Kubiš útočil na celkové víťazstvo a nakoniec vypadol aj z prvej trojky

Lukáš Kubiš vyhral bodovaciu súťaž na pretekoch vo Francúzsku, bol tam trikrát druhý.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
LOH 2024: Cestná cyklistika - muži
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský
Francúzsko Cestná cyklistika Cestná cyklistika z lokality Francúzsko

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bojoval o celkové víťazstvo na pretekoch Etoile de Bességes – Tour du Gard vo Francúzsku.

Dva dni bol 26-ročný rodák z Detvianskej Huty na čele celkovej priebežnej klasifikácie, ale napokon spadol z prvého na konečné štvrté miesto.

Časovka rozhodla

Príčinou bola záverečná 5. etapa, ktorou bola krátka časovka na 10,3 km z Alés do L´Hermitage v západnom Francúzsku. Slovenský cyklista tímu Unibet Rose Rockets v nej skončil na 15. mieste s mankom vyše 35 sekúnd na víťazného Francúza Ewena Costioua (Groupama FDJ United).

„Kubiš držal krok s najlepšími v rovinatej časti časovky, ale v záverečnom ostrom stúpaní to na veľkom prevode nezvládol a zaostal o vyše pol minúty za víťazom etapy,“ napísal belgický web Sporza.

Vyhral bodovačku

Práve vďaka triumfu v časovke sa Costiou stal celkovým víťazom s náskokom dvoch sekúnd pred krajanom Paulom Lapierom a 12 sekúnd pred ďalším francúzskym cyklistom Maximem Decomblem.

Kubiš sa na podujatí z kategórie UCI 2.1 stal celkovým víťazom bodovacej súťaže so ziskom 68 bodov. Nemec Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) na druhom mieste nazbieral 46 bodov.

Na päťetapovom podujatí vo Francúzsku skončil Kubiš až v troch etapách na druhom mieste, raz bol deviaty a v záverečnej časovke si pripísal už spomenuté 15. miesto.

Štyrikrát druhí

Pro tím s francúzskou licenciou Unibet Rose Rockets na svojich sociálnych sieťach poukázal na jednu zaujímavosť. Keďže okrem troch druhých miest Lukáša Kubiša bol v jednej z etáp vo Francúzsku druhý aj Dylan Groenewegen, družstvo tým vyrovnalo svoj výsledok zo septembrových pretekov Okolo Slovenska. Vlani tam jazdec Unibet Rockets tiež štyrikrát bol v etape druhý a zakaždým to bol Kubiš.

Viac k osobe: Lukáš Kubiš
Firmy a inštitúcie: Etoile de Bességes - Tour du Gard
Okruhy tém: Cyklistické preteky slovenský cyklista
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk