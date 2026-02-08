Vo Francúzsku Kubiš útočil na celkové víťazstvo a nakoniec vypadol aj z prvej trojky

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bojoval o celkové víťazstvo na pretekoch Etoile de Bességes – Tour du Gard vo Francúzsku.
Dva dni bol 26-ročný rodák z Detvianskej Huty na čele celkovej priebežnej klasifikácie, ale napokon spadol z prvého na konečné štvrté miesto.
Kubiš bojoval o víťazstvo v 1. etape vo Francúzsku, zdolal ho len Belgičan Crabbe
Časovka rozhodla
Príčinou bola záverečná 5. etapa, ktorou bola krátka časovka na 10,3 km z Alés do L´Hermitage v západnom Francúzsku. Slovenský cyklista tímu Unibet Rose Rockets v nej skončil na 15. mieste s mankom vyše 35 sekúnd na víťazného Francúza Ewena Costioua (Groupama FDJ United).
„Kubiš držal krok s najlepšími v rovinatej časti časovky, ale v záverečnom ostrom stúpaní to na veľkom prevode nezvládol a zaostal o vyše pol minúty za víťazom etapy,“ napísal belgický web Sporza.
Skvelý Pogačar zopakoval po 9 rokoch Sagana! Slováci nedokončili, ale Svrček sa zviditeľnil v úniku
Vyhral bodovačku
Práve vďaka triumfu v časovke sa Costiou stal celkovým víťazom s náskokom dvoch sekúnd pred krajanom Paulom Lapierom a 12 sekúnd pred ďalším francúzskym cyklistom Maximem Decomblem.
Kubiš sa na podujatí z kategórie UCI 2.1 stal celkovým víťazom bodovacej súťaže so ziskom 68 bodov. Nemec Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) na druhom mieste nazbieral 46 bodov.
Kubiš nevyhral preteky Okolo Slovenska, ale dal do toho maximum a je na seba hrdý - VIDEO
Na päťetapovom podujatí vo Francúzsku skončil Kubiš až v troch etapách na druhom mieste, raz bol deviaty a v záverečnej časovke si pripísal už spomenuté 15. miesto.
Štyrikrát druhí
Pro tím s francúzskou licenciou Unibet Rose Rockets na svojich sociálnych sieťach poukázal na jednu zaujímavosť. Keďže okrem troch druhých miest Lukáša Kubiša bol v jednej z etáp vo Francúzsku druhý aj Dylan Groenewegen, družstvo tým vyrovnalo svoj výsledok zo septembrových pretekov Okolo Slovenska. Vlani tam jazdec Unibet Rockets tiež štyrikrát bol v etape druhý a zakaždým to bol Kubiš.