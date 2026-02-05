Kubiš bojoval o víťazstvo v 1. etape vo Francúzsku, zdolal ho len Belgičan Crabbe

Lukáš Kubiš mal na dosah víťazstvo v 1. etape na pretekoch vo Francúzsku.
Okolo Slovenska - Lukáš Kubiš
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš takmer vyhral 1. etapu na Okolo Slovenska. Foto: SZC/Soňa Niková
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš bojoval o víťazstvo hneď v prvej etape na pretekoch Etoile de Bessèges – Tour du Gard vo Francúzsku.

Pretekár holandského pro tímu Unibet Rose Rockets skončil na druhom mieste za Belgičanom Tomom Crabbem (Flanders Baloise). Táto dvojica mala v cieli náskok dve sekundy pred Francúzom Clémentom Izquierdom. Rovnaké je aj priebežné celkové poradie po 1. etape.

Päťetapové podujatie z kategórie UCI 2.1 malo na úvod etapu dlhú 150,1 km so štartom aj cieľom v Bellegarde. Ešte do záverečného stúpania pred cieľom vstupovala na čele francúzsko-belgická dvojica Léandre Huck a Victor Vercouillie, ale obom došli sily.

Na čele sa objavil aktívny Kubiš a zdalo sa, že si pôjde po víťazstvo. V posledných desiatkach metrov ho však prešprintoval Crabbe. Pre 20-ročného Belgičana to bolo prvé víťazstvo v profikariére na ceste.

Vo štvrtok je na podujatí Tour du Gard na programe 2. etapa Saint-Gilles – Domessargues (162,8 km) s jednou horskou prémiou druhej a jednou prémiou III. kategórie.

