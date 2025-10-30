Radosť sa pozerať. Vlhová je na svojom šťastnom mieste, teší sa aj rivalka Shiffrinová - FOTO

Z jej tréningov a návratu sa tešia aj ďalší elitní lyžiari či lyžiarky.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová začala trénovať po zranení a dvoch operáciách zraneného kolena. Stalo sa to v januári 2024 v Jasnej. Od toho času súťažne nepretekala.

Rozlúčila sa s trénerom Maurom Pinim, sčasti zmenila realizačný tím, no je späť. A je šťastná. Vidieť to podľa toho, čo pridáva na sociálne siete.

Zatiaľ nie je určený dátum jej návratu, no predpokladá sa, že by sa tak mohlo stať niekedy v decembri či januári. Podľa svojich slov, pokiaľ by neverila, že sa dokáže dostať na predošlú úroveň, nevrátila by sa.

Z jej tréningov a návratu sa tešia aj ďalší elitní lyžiari či lyžiarky. Chýbala im na pretekoch a to aj jej najväčšej rivalke Mikaele Shiffrinovej.

Američanka jej na sociálnych sieťach na fotografiu reagovala slovami: „Len chvíľku, aby som to ocenila. Tak sa teším, že vidím Petru späť na jej šťastnom mieste! Ak by ste náhodou nevedeli, minulý rok bol rozhovor s Petrou naozaj hnacou silou vzniku tohto podcastu. Fandíme ti Petra!“

Množstvu ľudí sa celá situácia medzi obomi hviezdami lyžiarskych svahov páčila a odmeňovali to lajkami či komentármi.

Shiffrinová tak ukázala, že medzi nimi panuje čisto športová rivalita, ale po ľudskej stránke sú si obe z určitého pohľadu blízke a dokážu sa podporiť v ťažkých chvíľach.

