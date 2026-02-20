Vlhová dostala slová chvály. Jej bývalý partner za ňou cestoval na ZOH a vyjadril jej veľký obdiv - FOTO

Celé Slovensko sa spojilo a bolo na nohách – každý čakal na tento moment veľmi dlhý čas. Priznala, že je šťastná za návrat a koniec kariéry neplánuje.
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas slalomu v rámci tímovej súťaže žien na zimnej olympiáde. Cortina d'Ampezzo, 10. február 2026. Foto: SITA/AP.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila po dvojročnej pauze zavinenej zranením kolena a dvojnásobnou operáciou. Na zimných olympijských hrách sa zúčastnila dvoch disciplín.

V tímovej kombinácii si vyskúšala slalom, no nedokončila ho, avšak nie vinou pádu, ale špicaru. V individuálnom slalome obsadila konečnú 20. pozíciu.

Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina

Počas rekonvalescencie a liečby prežívala aj ťažké chvíle, ktoré ovplyvnili jej psychiku. Nielen vinou zranenia, ale aj rozchodu s dlhoročným partnerom Michalom Kyselicom.

Boli spolu päť rokov, koniec vzťahu sa datoval na november 2024. Ten prišiel pozrieť svoju bývalú partnerku priamo do Cortiny, čiže strediska, kde Liptáčka súťažila.

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Milan Cortina Olympics Skeleton
APTOPIX Milan Cortina Olympics Cross Country
Milan Cortina Olympics Ice Hockey

„Gratulujem šéfke a legende k návratu. To, čím si prešla, si nezaslúži nič iné ako rešpekt a obdiv. Som veľmi rád, že som ťa konečne mohol vidieť na olympiáde a prajem si, aby Slovensko malo viac ľudí, ako si ty,“ napísal Kyselica na sociálnej sieti o Vlhovej návrate.

Úspešná slovenská lyžiarka na jeho slová chvály zatiaľ nereagovala. Zrejme si užíva slastný pocit, že jej telo je stále schopné súťaženia s najlepšími pretekárkami sveta.

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Ako išla Petra Vlhová slalom na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
