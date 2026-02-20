Vlhová dostala slová chvály. Jej bývalý partner za ňou cestoval na ZOH a vyjadril jej veľký obdiv - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa vrátila po dvojročnej pauze zavinenej zranením kolena a dvojnásobnou operáciou. Na zimných olympijských hrách sa zúčastnila dvoch disciplín.
V tímovej kombinácii si vyskúšala slalom, no nedokončila ho, avšak nie vinou pádu, ale špicaru. V individuálnom slalome obsadila konečnú 20. pozíciu.
Celé Slovensko sa spojilo a bolo na nohách – každý čakal na tento moment veľmi dlhý čas. Priznala, že je šťastná za návrat a koniec kariéry neplánuje.
Počas rekonvalescencie a liečby prežívala aj ťažké chvíle, ktoré ovplyvnili jej psychiku. Nielen vinou zranenia, ale aj rozchodu s dlhoročným partnerom Michalom Kyselicom.
Boli spolu päť rokov, koniec vzťahu sa datoval na november 2024. Ten prišiel pozrieť svoju bývalú partnerku priamo do Cortiny, čiže strediska, kde Liptáčka súťažila.
„Gratulujem šéfke a legende k návratu. To, čím si prešla, si nezaslúži nič iné ako rešpekt a obdiv. Som veľmi rád, že som ťa konečne mohol vidieť na olympiáde a prajem si, aby Slovensko malo viac ľudí, ako si ty,“ napísal Kyselica na sociálnej sieti o Vlhovej návrate.
Úspešná slovenská lyžiarka na jeho slová chvály zatiaľ nereagovala. Zrejme si užíva slastný pocit, že jej telo je stále schopné súťaženia s najlepšími pretekárkami sveta.