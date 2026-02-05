Vlčia svorka opäť na vrchole. Z Humenného si odniesla štvrtú trofej a prémiu 33-tisíc eur

Vlci Žilina sa po štvrtý raz stali víťazmi hokejového Slovenského pohára.
Víťazný tím Vlci Žilina, ktorý ovládol štyri z piatich ročníkov hokejového Slovenského pohára. Foto: FB, www.facebook.com
Hokejisti Žiliny a JOJ Šport Slovenský pohár je symbióza úspechu, ktorá trvá od vzniku tejto slovenskej pohárovej súťaže. Od roku 2022 sa Žilinčania z celkového triumfu tešili štyrikrát.

Aktuálne museli po trofej vycestovať do Humenného, kde pred skvelou kulisou 2324 divákov zvíťazili 5:2. Za finálové víťazstvo si zverenci trénera Milana Bartoviča odniesli aj prémiu 33-tisíc eur.

Jediný raz, keď Vlci nevyhrali Slovenský pohár, to bolo v roku 2023 po finálovej prehre práve s Humenným 1:2 po predĺžení. Preto nechceli dopustiť prípadné zopakovanie tohto príbehu.

Bolo už 4:0

Žilina strelila dva góly už v prvej tretine. A keď v prostrednej časti Patrik Koyš a Kamil Walega zvýšili náskok favorita na 4:0, bolo takmer isté, že bronzový tím minulého ročníka extraligy zdolá jedného z kandidátov na víťazstvo v Tipos SHL. Góly Branislava Pavúka na 1:4 a neskôr Filipa Vrábeľa na 2:5 mali už len kozmetický účinok na konečnom výsledku.

Chvála aj kritika

„Náš plán bol nepustiť Humenné do vedenia, pretože domáci fanúšikovia by ich potom ešte viac hnali dopredu. Som rád, že sme rýchlo odskočili a počas celého zápasu sme si držali odstup,“ uviedol Patrik Koyš na žilinskom klubovom webe.

Na druhej strane najproduktívnejší Slovák v žilinskom drese v tejto ligovej sezóne aj kriticky doplnil:

„Nemôžeme inkasovať také góly – dáme na 4:0 a hneď dostaneme na 4:1. Dáme na 5:1 a okamžite inkasujeme na 5:2. To sú chyby, ktoré by sa nemali stávať. Napriek tomu sme si to postrážili a tešíme sa z víťazstva.“

Prvý cieľ splnený

Tréner Žiliny Milan Bartovič hovoril o splnenom prvom cieli v sezóne 2025/2026.

„Predviedli sme dobrý, rýchly a pohyblivý hokej, padli pekné góly, takže verím, že pre naše sebavedomie to bude výborné. Na toto finále sme sa pripravovali veľmi zodpovedne. Musím pochváliť aj Humenné, ktoré odohralo výborný a bojovný zápas počas celých šesťdesiatich minút.“

