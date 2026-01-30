Škorvánek sa dostal cez Michalovce až na ZOH. Úroveň bude vyššia ako na MS, hráčov NHL sa nebojí - FOTO

Mužský turnaj sa začne 11. februára práve duelom medzi Slovenskom a Fínskom.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
MS v hokeji 2023: Slovensko - Nórsko, Stanislav Škorvánek
Zákrok slovenského brankára Stanislava Škorvánka v zápase proti Nórsku v základnej B-skupine na MS v hokeji 2023. Riga (Arena Riga), 23. máj 2023. Foto: SITA/AP.
Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek je medzi trojicou gólmanov v nominácii na zimné olympijské hry v Taliansku. Mužský turnaj sa začne 11. februára práve duelom medzi Slovenskom a Fínskom. Bude to ostrý štart, ktorý ukáže, ako na tom je reprezentácia krajiny spod Tatier.

Škorvánek aktuálne chytá za Hradec Králové, kde počas 39 zápasoch v aktuálnej sezóne vychytal už osem čistých kont. Ešte jedno mu chýba na vyrovnanie slovenského rekordu v českej extralige vďaka Igorovi Murínovi ešte z ročníka 2003/04.

Veľká vec

Na olympiádu ešte veľmi nemyslel, sústredil sa ešte na účinkovanie za klub. Tamojšia súťaž bude mať onedlho olympijskú prestávku, plnohodnotný návrat sa datuje na 25. februára.

Zavolal mu tréner brankárov v národnom tíme Ján Lašák, ktorý mu oznámil šťastnú správu. Keďže dopredu riešil aj výstroj, bolo mu jasné, že tam je veľká šanca, že pôjde na ZOH.

„Úplne som sa nad tým nezamýšľal a bral som to ako takú, nieže samozrejmosť, ale akosi mi to nedochádzalo. Došlo mi to až postupom času, keď oznamovali aj ostatné tímy svoje nominácie. Vtedy mi začalo dochádzať, čo sa mi vlastne podarilo a aká veľká vec to je. Finálne mi to dôjde asi až v Miláne,“ uviedol 29-ročný Škorvánek pre web sport.sk.

MS v hokeji 2024: Švédsko - Slovensko
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek dostáva prvý gól v zápase proti Švédsku v základnej B-skupine na MS v hokeji 2024. Ostrava (Ostravar Aréna), 21. máj 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský.

Nerieši minulosť ani budúcnosť

Je rád za to, že v menoslove nechýba mladý iba 21-ročný Adam Gajan. Sledoval jeho výkony na Spengler Cupe, kde výber NCAA prehral až vo finále s domácim Davosom. „Určite si to zaslúži a verím, že bude prínosom.“

V najvyššej slovenskej súťaži chytal za Košice, Nové Zámky, Žilinu aj Michalovce. Zo Zemplína sa dostal do Česka a odtiaľ až na olympijské hry. Ako vníma túto cestu?

„Snažím sa to brať tak, ako to ide za sebou a úplne sa do minulosti, čo bolo alebo čo bude, nepozerám. Určite s odstupom času alebo po kariére, keď sa na to budem pozerať, tak ma to bude tešiť,“ uviedol brankár, ktorý v sobotu 31. januára oslávil okrúhle 30. narodeniny.

Celé NHL tímy

Prebehol si nominácie Švédov aj Fínov. „Majú prakticky celý tím z NHL hráčov, takže tam určite nehrá nikto zlý hokej. Úroveň bude najvyššia možná. Vždy bol môj sen hrať proti najlepším a porovnať sa s nimi. My až tak veľa hráčov z NHL nemáme a ani nebudeme mať, určite je to pre nás motivácia ukázať, že vieme hrať aj s tými najlepšími.“

Keďže má skúsenosti z majstrovstiev sveta a za Slovensko odchytal už 18 stretnutí, tak to bude mať o čosi jednoduchšie. Hoci vníma, že úroveň je vyššia. „Tam boli jednotky draftov z NHL, tu budú celé tímy. Predpokladám, že ten level bude ešte výrazne vyšší, ale veľmi sa na to teším,“ dodal pre uvedený web žilinský rodák.

