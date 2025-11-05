Vládny „shutdown“ v USA dosiahol rekordnú dĺžku 36 dní

Vládny „shutdown“ v Spojených štátoch vstúpil v stredu do 36. dňa, čím prekonal doterajší rekord z obdobia prvej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Federálne inštitúcie v USA sú dočasne zatvorené od 30. septembra, pričom na začiatku šiesteho týždňa sa neočakávajú výrazné pokroky.
„Shutdown“ postihol približne 1,4 milióna federálnych pracovníkov, ktorí sú buď na neplatenom voľne, alebo pracujú bez nároku na mzdu. Minister dopravy Sean Duffy varoval, že ak „shutdown“ potrvá ďalší týždeň, hrozí masový chaos na letiskách, vrátane zrušenia letov a uzatvárania častí vzdušného priestoru.
Demokrati a republikáni sa stále nezhodli na financovaní zdravotnej starostlivosti, čo je hlavný dôvod blokády. Zatiaľ čo niektorí umiernení členovia Kongresu pracujú na kompromisnom riešení, prezident Trump odmieta ustúpiť a vyhrážal sa masovými prepúšťaniami a zastavením potravinovej pomoci pre milióny Američanov.
„Shutdown“ už spôsobil výrazné problémy v oblasti bezpečnosti a infraštruktúry, pričom sa očakáva, že počas sviatku Dňa vďakyvzdania bude cestovať rekordný počet ľudí, čo môže situáciu ešte zhoršiť.