Prečo je americký „shutdown“ taký dôležitý? Už teraz ovplyvňuje bezpečnostné operácie v Európe

Po neúspechu amerického prezidenta Donalda Trumpa a tamojšieho Kongresu dopracovať sa k dohode o financovaní vládnych programov došlo k dočasnému zatvoreniu federálnych inštitúcií v USA, tzv. shutdownu.
Republikáni v Senáte sa pokúsili schváliť dočasnú finančnú „záplatu“ schválenú Snemovňou reprezentantov, ale nepodarilo sa im získať hŕstku demokratických hlasov potrebných na jej odoslanie prezidentovi Donaldovi Trumpovi na schválenie. Demokrati totiž chcú obnovenie stoviek miliárd dolárov na výdavky na zdravotnú starostlivosť pre domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré Trumpova administratíva pravdepodobne zruší.
Uzávierka spôsobí zastavenie menej dôležitých operácií, dočasne ponechá státisíce štátnych zamestnancov bez platu a potenciálne narušené bude vyplácanie mnohých sociálnych dávok.
Ako referuje web stripes.com, spomenutý „shutdown“ už ovplyvňuje služby na amerických vojenských základniach v Európe, keďže tie nemajú dosť finančných prostriedkov. Na základniach v Bavorsku, Stuttgarte a Wiesbadene čakajú na pokyny ohľadom „shutdownu“, pričom americké velenie v Európe zatiaľ nemá zoznam zrušených služieb.
Na základni Ramstein už stihli zatvoriť plavecké centrum, knižnicu či centrum pre rodiny vojenských príslušníkov. Stopli tiež niektoré krúžky pre deti vojakov. Niektoré služby ako personálne oddelenie a vzdelávacie programy fungujú obmedzene. Na základni USAG Benelux sú napríklad pozastavené služby odtlačkov prstov či bezpečnostné kontroly.
Na námornej základni Sigonella na Sicílii zostávajú plne funkčné programy pre deti a mládež, obchody, jedálne a bytové kancelárie, hoci dodávky nábytku a spotrebičov sa môžu oneskoriť.