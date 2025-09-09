Vládnuca ľavicová Strana práce vyhrala nórske parlamentné voľby

Vládnuca ľavicová Strana práce premiéra Jonasa Gahra Størea zvíťazila v pondelkových parlamentných voľbách v Nórsku. Ľavicová päťčlenná koalícia získala v parlamente 87 mandátov, pravica obsadila 82 kresiel, ukázali výsledky po spočítaní takmer všetkých hlasov.
Tesný výsledok
Premiérová strana získala približne 28 percent hlasov. Støre, ktorý je pri moci od roku 2021, by mal naďalej viesť menšinovú labouristickú vládu s podporou ďalších štyroch ľavicových strán. „Vedeli sme, že to bude tesné, a aj bolo. Vedeli sme, že do toho budeme musieť dať všetko, a dali sme do toho všetko… Dokázali sme to,“ vyhlásil Støre na volebnom zhromaždení po zverejnení výsledkov.
Rast antisystémovej Pokrokovej strany
Rekordný rast podpory zaznamenala aj protiimigračná antisystémová Pokroková, ktorá zdvojnásobila svoj výsledok oproti voľbám v roku 2021. Vďaka podpore mladších voličov najmä mužov sa Pokroková strana stala hlavnou opozičnou silou s približne 24 percentami hlasov. Predbehla tak Konzervatívnu stranu bývalej premiérky Erny Solbergovej, ktorá získala len 14,6 percenta, čo je jej najhorší výsledok za ostatné dve desaťročia.
„Dnes oslávime najlepší výsledok v našej histórii a mojím cieľom je, aby to bol len začiatok,“ povedala líderka Pokrokovej strany Sylvi Listhaugová. Hoci zablahoželala Storeovi k víťazstvu, predpovedala, že nasledujúce štyri roky budú „ťažké pre ľudí a podnikateľský svet“.