Vládna koalícia rozohrala cynickú hru s obeťami sexuálneho násilia, podľa matovičovcov Susko klame

Vládna koalícia rozohrala cynickú hru s obeťami sexuálneho násilia. Minister spravodlivosti klame, keď tvrdí, že po upozornení opozície na premlčacie lehoty pri trestnom čine znásilnenia už nemal ako zasiahnuť.

Uviedol to poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko), ktorý reagoval na štvrtkové schválenie novely Trestného zákona, ktorou sa opätovne upravujú premlčacie lehoty pri násilných trestných činoch.

Novela bola jedinou možnosťou

Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) bola táto novela jedinou možnosťou, ako bolo možné premlčacie lehoty vrátiť späť. Podľa Grendela je to však lož a vysvetlil, čo sa dalo v tejto veci ešte robiť.

„Vládna koalícia mala dve možnosti, ako zasiahnuť pred tým, ako definitívne schválili novelu Trestného zákona,“ uviedol Grendel a vysvetlil, že prvú možnosť ponúka paragraf zo zákona o rokovacom poriadku, konkrétne odsek, ktorý hovorí o tom, že ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy a pred samotným hlasovaním, otvára sa tým rozprava znova.

„Keby po našich upozorneniach celej opozície, sa postavil Susko pred hlasovaním a prihlásil by sa, otvorila by sa opäť rozprava, mohli by sa podať nové pozmeňujúce návrhy a všetko mohlo byť inak,“ vysvetlil poslanec a pokračoval, že druhú cestu ponúka paragraf zo zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí o tom, že návrh na opakovanie druhého čítania môže predložiť najmenej 30 poslancov.

Mohli sa podpísať

„Koľkých poslancov má koalícia? 79. Mohli sa pokojne podpísať pod takýto návrh,“ doplnil Grendel s tým, že môžu jestvovať tri možné dôvody, prečo tak koalícia urobila až teraz.

„Po prvé, mohli zistiť, že im to škodí. Že ani ich voličom sa nepáči, že idú pomáhať násilníkom a ubližovať obetiam sexuálneho násilia. Druhá možnosť je, že sa boja rozhodnutia ústavného súdu. Že aj kvôli tomuto ústavný súd zasiahne. Tretia možnosť je, že sa boja prezidentskej kampane, že to bude dominantná téma, ktorú bude verejnosť riešiť tesne pred prezidentskými voľbami,“ zdôraznil Gendel s tým, že nech už je dôvodom čokoľvek, je to vrcholom bezcitnosti a cynizmu.

Budú im to pripomínať

„Ešte aj teraz tvrdia, že skrátenie lehôt bolo v poriadku. Len nechcú, aby to bola téma prezidentskej kampane,“ vyhlásil poslanec s tým, že hnutie Slovensko im to má v pláne pripomínať každý deň, či už pred voľbami alebo po nich.

„Susko klame aj ohľadom tých čiaročiek, ktoré musí ešte na ministerstve spravodlivosti veľmi pracovito skontrolovať každý jeden zamestnanec,“ uviedol Grendel s tým, že nejestvuje aktuálne nič, čo by brzdilo odoslanie zákona z parlamentu na ministerstvo spravodlivosti, aby mohol byť zákon zverejnený v zbierke zákonov.