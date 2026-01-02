Vláda v Gabone rozdeľovala tresty po neúspešnom Africkom pohári národov. Hrozí Gabonu konflikt s FIFA?

Gabonský minister športu informoval o zákaze činnosti pre dvoch skúsených hráčov národného futbalového tímu, dištanc dostali Pierre-Emerick Aubameyang a Bruno Ecuele Manga. Po katastrofálnom vystúpení reprezentácie Gabonu na Africkom pohári národov (APN) je suspendovaný celé národné družstvo a o prácu prišiel realizačný tím.
Gabon podľahol obhajcom trofeje Pobrežiu Slonoviny 2:3, bola to pre spomenutý výbera už tretia prehra na turnaji. Tá v konečnom dôsledku znamenala poslednú pričku v tabuľke F-skupiny a odchod domov. Vyššie v hodnotení boli Pobrežie Slonoviny, Kamerun aj Mozambik.
„Vzhľadom na hanebný výkon našich ‚panterov‘ na Africkom pohári národov sa vláda rozhodla rozpustiť trénerský štáb, suspendovať národný tím do ďalšieho oznámenia a vyradiť hráčov Bruna Ecuele Mangu a Pierra-Emericka Aubameyanga,“ vyhlásil minister Simplice-Desire Mamboula v gabonskej televízii.
O niekoľko hodín neskôr záznam tohto vyhlásenia odstránili z oficiálnych platforiem ministerstva aj televízie, potom ho však opäť zverejnili. Ešte v nedeľu Gabon podľahol 102. tímu svetového rebríčka Mozambiku, ktorá predznamenala vypadnutie z turnaja.
Aubameyang sa po tomto zápase vrátil späť do svojho francúzskeho klubu Olympique Marseille kvôli svalovému zraneniu stehna. Prezident Gabonu Brice Clotaire Oligui Nguema uviedol, že „tento výkon oslabil časť národnej identity“ a pripomenul, že národný tím poukazuje na dve zásadné problémy: nedostatok metód a rozptýlenie zdrojov.
Prezident prisľúbil „silné a štrukturálne rozhodnutia“, ktorých cieľom je „obnoviť prísnosť, zodpovednosť a ambície v riadení národného športu“.
Tieto kroky môžu viesť ku konfliktu s Medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA, ktorá zakazuje zásahy vlád do záležitostí svojich členských asociácií.