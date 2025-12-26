Organizátori afrického šampionátu po 20. minúte zápasov púšťajú fanúšikov zadarmo, aby zaplnili prázdne tribúny

Zapĺňanie štadiónov je dôležitou otázkou pre organizátorov APN v Maroku, keďže úspešné usporiadanie turnaja je kľúčové v rámci príprav na majstrovstvá sveta v roku 2030, ktoré sa budú konať spoločne v Maroku, Španielsku a Portugalsku.
Morocco Africa Cup of Nations Soccer
Fanúšik Pobrežia Slonoviny sleduje z tribúny zápas Afrického pohára národov medzi Pobrežím Slonoviny a Mozambikom v Marrákeši v Maroku v stredu 24. decembra 2025. Foto: SITA/AP
Organizátori Afrického pohára národov v Maroku umožňujú fanúšikom vstup zdarma po začiatku tých zápasov, kde nie sú štadióny zaplnené. Pre agentúru AFP to povedal nemenovaný zdroj z Africkej futbalovej konfederácie (CAF).

Stredajší zápas F-skupiny Kamerunom a Gabonom v Agadire sa začal pred takmer prázdnymi tribúnami. Počas prvého polčasu sa štadión napriek hustému dažďu výrazne zaplnil a na 45-tisícovom štadióne nakoniec oficiálne zaznamenali 35 200 divákov.

Podobné situácie sa vyskytli aj na viacerých zápasoch počas úvodných dní turnaja, čo viedlo k nejasnostiam ohľadom oficiálnych návštevností. Napríklad na utorkovom zápase D-skupiny medzi Konžskou demokratickou republikou a Beninom na štadióne Al Medina v Rabate pôvodne oznámili návštevnosť 6 703 a neskôr ju zmenili na 13 073.

Zdroj z CAF uviedol, že organizátori po dohode s riadiacim orgánom afrického futbalu otvárajú tribúny približne 20 minút po začiatku zápasu, aby umožnili fanúšikom zhromaždeným vonku vstúpiť bez platenia.

Oficiálna platforma CAF pre predaj vstupeniek v štvrtok ukázala dostupné miesta na takmer všetky zostávajúce zápasy skupinovej fázy s cenami začínajúcimi od 100 dirhamoch, čo je približne deväť eur. Jedinými vypredanými zápasmi sú stretnutia domáceho Maroka proti Mali a Zambii, ako aj zápasy susedného Alžírska proti Burkine Faso a Rovníkovej Guinei.

