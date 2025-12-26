Organizátori afrického šampionátu po 20. minúte zápasov púšťajú fanúšikov zadarmo, aby zaplnili prázdne tribúny

Organizátori Afrického pohára národov v Maroku umožňujú fanúšikom vstup zdarma po začiatku tých zápasov, kde nie sú štadióny zaplnené. Pre agentúru AFP to povedal nemenovaný zdroj z Africkej futbalovej konfederácie (CAF).
Stredajší zápas F-skupiny Kamerunom a Gabonom v Agadire sa začal pred takmer prázdnymi tribúnami. Počas prvého polčasu sa štadión napriek hustému dažďu výrazne zaplnil a na 45-tisícovom štadióne nakoniec oficiálne zaznamenali 35 200 divákov.
Vianočný zázrak Burkiny Faso na africkom šampionáte, zápas Alžírska ozdobil Zinedine Zidane
Podobné situácie sa vyskytli aj na viacerých zápasoch počas úvodných dní turnaja, čo viedlo k nejasnostiam ohľadom oficiálnych návštevností. Napríklad na utorkovom zápase D-skupiny medzi Konžskou demokratickou republikou a Beninom na štadióne Al Medina v Rabate pôvodne oznámili návštevnosť 6 703 a neskôr ju zmenili na 13 073.
Zdroj z CAF uviedol, že organizátori po dohode s riadiacim orgánom afrického futbalu otvárajú tribúny približne 20 minút po začiatku zápasu, aby umožnili fanúšikom zhromaždeným vonku vstúpiť bez platenia.
Africký pohár národov ako globálna značka. Futbal spája Afriku a Európu - KOMENTÁR
Zapĺňanie štadiónov je dôležitou otázkou pre organizátorov APN v Maroku, keďže úspešné usporiadanie turnaja je kľúčové v rámci príprav na majstrovstvá sveta v roku 2030, ktoré sa budú konať spoločne v Maroku, Španielsku a Portugalsku.
Oficiálna platforma CAF pre predaj vstupeniek v štvrtok ukázala dostupné miesta na takmer všetky zostávajúce zápasy skupinovej fázy s cenami začínajúcimi od 100 dirhamoch, čo je približne deväť eur. Jedinými vypredanými zápasmi sú stretnutia domáceho Maroka proti Mali a Zambii, ako aj zápasy susedného Alžírska proti Burkine Faso a Rovníkovej Guinei.