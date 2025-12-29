Historická chvíľa pre Mozambik. Na africkom šampionáte ukončil čakanie na prvé víťazstvo

Mozambik v nedeľu ukončil 39-ročné čakanie na prvé víťazstvo na futbalovom Africkom pohári národov, keď v Agadire v napínavom zápase F-skupiny zdolal Gabon 3:2. Tím „Os Mambas“ sa na APN zúčastňuje po šiesty raz. Debutoval v roku 1986, ale odvtedy až do nedele si v 14 zápasoch pripísal na konto iba štyri remízy a až desať prehier.
„Som veľmi hrdý, že môžem reprezentovať Mozambik a že som prispel k historicky prvému víťazstvu Mozambiku na Africkom pohári národov. Sme hrdí na toto víťazstvo,“ povedal pre web Africkej futbalovej konfederácie hráč zápasu Geny Catamo, ktorý v 42. minúte z penalty zvýšil na priebežných 2:0 a predtým asistoval pri úvodnom góle stretnutia.
Organizátori afrického šampionátu po 20. minúte zápasov púšťajú fanúšikov zadarmo, aby zaplnili prázdne tribúny
Mozambik premiérovým triumfom na APN zároveň urobil obrovský krok k historicky prvému postupu zo skupiny do vyraďovacej časti turnaja. Pri predchádzajúcich piatich účastiach na podujatí Mozambik vypadol už v základnej skupine. Po druhom kole zápasov v skupinách patrí Mozambiku 3. miesto v F-skupine. V šesťčlennej tabuľke „tretích“, z ktorej preniknú do osemfinále štyri tímy, je Mozambik momentálne prvý.
„Dúfam, že toto víťazstvo nás prinúti pokračovať v práci a prinesie našej krajine ďalšie víťazstvá. Prosím ľudí, aby nás naďalej podporovali. Môžeme ísť ďaleko a našou myšlienkou je pokračovať v tomto turnaji,“ dodal Catamo, hráč Sportingu Lisabon.
Vianočný zázrak Burkiny Faso na africkom šampionáte, zápas Alžírska ozdobil Zinedine Zidane
Mozambik bol až do roku 1975 portugalskou kolóniou, takže jeho futbalisti mohli reprezentovať Portugalsko. Na MS 1966, kde Portugalsko získalo bronz, bolo v nominácii 22 hráčov, z toho štyria narodení v Mozambiku. Patrili medzi nich Eusébio, Mário Coluna, Hilário a Vicente Lucas, pričom Eusébio sa stal hviezdou turnaja a najlepším strelcom.