Africký pohár národov ako globálna značka. Futbal spája Afriku a Európu - KOMENTÁR

Mnohí fanúšikovia futbalového Afrického pohára národov, ktorý sa od 21. decembra koná v Maroku, si počas úvodných zápasov na reklamných banneroch určite všimli propagáciu Európskej únie a kampaň smerom k spolupráci oboch kontinentov.
Organizátori podujatia z Africkej futbalovej konfederácie (CAF) cielia na nový globálny záber. Ten má spájať fanúšikov v Afrike aj v Európe, a to cez strategické partnerstvá, mediálne dohody a spoločné marketingové kampane. Turnaj sa tak stáva nielen futbalovým sviatkom Afriky, ale aj kampaňou s európskym presahom a silným reklamným efektom smerom k obom kontinentom.
V rámci príprav na podujatie CAF oznámila rekordných 20 mediálnych partnerstiev vo viac než 30 európskych regiónoch, čím sa turnaj stáva dostupným pre milióny futbalových fanúšikov naprieč Európou. Tieto partnerstvá pomáhajú sprístupniť turnaj aj európskym fanúšikom, vrátane africkej diaspóry žijúcej v Európe.
V máji tohto roka CAF a Európska komisia uzavreli prielomovú spoluprácu, ktorá oficiálne podporuje APN v rokoch 2025 i 2027, ako aj ďalšie futbalové iniciatívy vrátane CAF African Schools Football Championship.
Okrem vysielacích projektov vznikajú aj vizuálne kampane a reklamné aktivity, ktoré propagujú APN na verejných priestranstvách a digitálnych platformách. Tieto reklamy pomáhajú budovať emocionálnu a kultúrnu väzbu medzi turnajom a jeho publikom – nielen v Afrike, ale aj na európskom trhu.
APN 2025 má za sebou ešte len niekoľko dní a viacero pútavých zápasov, no už stihol dokázať, že nie je len kontinentálnym športovým podujatím. Stáva sa globálnou značkou, ktorá spája Afriku a Európu cez šport, mediálnu prístupnosť a marketingové kampane.
Vďaka vysielacím dohodám, európskym partnerstvám a kreatívnej reklame má Africký pohár národov šancu expandovať ďaleko za hranice Afriky a osloviť globálne publikum futbalových fanúšikov.