Vláda sa chystá rozhajdákať miliardu eur pod zásterkou pomoci Rómom, kritizuje Ledecký – VIDEO

Vláda sa chystá rozhajdákať miliardu eur pod zásterkou pomoci Rómom. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Ako strana spresnila, vláda ide minúť viac ako jednu miliardu eur na projekty pre Rómov, ktoré im ale v skutočnosti nepomôžu. SaS upozornila, že väčšina peňazí pôjde na krátkodobé projekty a 125 miliónov má ísť na infraštruktúru a dlhodobé investície.

Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) na tlačovej besede skritizoval, že vláda prerozdelila financie hmlisto a sama priznáva, že nemá konkrétnu predstavu, ako minie miliardu eur z Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 – 2027. Kompetentní podľa slov Ledeckého nevedia odpovedať, na čo presne sa tieto peniaze použijú.

Výzva na prerobenie plánu

„Úrad vlády SR ma informoval, že k výdavkom nemajú žiadny konkrétny materiál. Z hrubého rozdelenia jednej miliardy to ale vyzerá, že vláda ide rozhajdákať miliardu eur, len aby sme ich minuli. Tieto peniaze vôbec nepomôžu ani Slovensku, ani Rómom a nevytiahnu ľudí z generačnej chudoby,“ zdôraznil Ledecký. Ako ďalej upozornil, z celého akčného plánu ide len 125 miliónov na infraštruktúru a dlhodobé investície, ktoré by mali byť podľa SaS prioritou.

„Zvyšok sú rôzne štúdie, školenia a investície, ktoré tu neostanú. Tieto projekty nemajú žiadnu udržateľnosť. Ako toto dlhodobo pomôže Rómom? Ako to pomôže Slovensku? Ako takto konečne pomôžeme ľuďom dostať sa z chudoby?“ pýta sa Ledecký, podľa ktorého majú byť prioritou výdavky na prístup k vzdelávaniu, rozvoj infraštruktúry či udržateľné pracovné miesta. Poslanec preto vyzval vládu, aby akčný plán kompletne prerobila, aby investície smerovali do toho, čo ľuďom naozaj pomôže.

Pochybné projekty

„Najbizarnejšia investícia vlády Roberta Fica (Smer-SD) je 20 miliónov eur na Rómsky mediálny dom v Banskej Bystrici,“ skonštatovala SaS. Ledecký podotkol, že v tesnej blízkosti Banskej Bystrice nie sú významné rómske osady. „Ficov splnomocnenec je z Banskej Bystrice, takže asi preto sa vláda takto rozhodla. Ako pomôže Rómsky mediálny dom za 20 miliónov ľuďom v osadách? Nijako. Vláda minie peniaze a ľudia v osadách budú aj ďalej piť vodu z potoka,“ vyhlásil Ledecký. Ďalej poukázal na pochybný projekt výsadby stromov pri osadách za 60 miliónov eur. Podľa Ledeckého splnomocnenec pre rómske komunity v tejto veci opakovane menil vyjadrenia.

„Má ísť o podporu zamestnania spojenú s výsadbou stromov. Rómovia z osád bežne sadia stromy. Cena práce za výsadbu jedného stromčeka je 30 centov. Za 60 miliónov by mali vysadiť 200 miliónov stromov. Štátne lesy by to vysádzali desať rokov!“ podotkol Ledecký, podľa ktorého tak ide o nezmyselný predražený projekt.

Výdavky na sociálne podniky

Za 60 miliónov eur by podľa neho vláda vedela vyriešiť materské školy, základné školy a infraštruktúru, ktorá je v osadách potrebná. Ledecký súčasne skritizoval aj výdavky na sociálne podniky. Ako priblížil, SR ich má približne 600 a v každom kraji sa o ne stará Regionálne centrum sociálneho podnikania s asi štyrmi zamestnancami. Jeden pracovník vie pritom podľa neho riešiť problémy asi 20 podnikov.

„Ficova vláda ide investovať do niečoho, čo už dávno máme. Vyše desať miliónov má ísť na informatívne stretnutia pre sociálne podniky. Ďalej je tam 20 miliónov eur na podporu zamestnanosti a ďalšie duplicitné výdavky,“ doplnil poslanec a uzavrel, že vláda míňa milióny na vytvorenie niečoho, čo už existuje a funguje.