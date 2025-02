Policajt mal údajne zbiť v škole rómske deti, Pollák ml. žiada vyvodenie zodpovednosti – VIDEO

Polícia začala vyšetrovať údajné fyzické násilie policajta voči deťom z rómskej komunity. Urobila tak na základe videa, ktoré zverejnilo na sociálnej sieti hnutie Slovensko. Vo videu vypovedajú deti a ich matky o útoku policajta, ktorý podľa ich slov bil deti. Hnutie Slovensko pripravuje v súvislosti s videom ďalšie kroky.

„Tento prípad oznámime verejnému ochrancovi práv a komisárovi pre deti. V pondelok podáme trestné oznámenie priamo na generálnej prokuratúre. Je absolútne neprípustné, aby ktorýkoľvek policajt bil akékoľvek dieťa, a to bez ohľadu na to, či je rómske, alebo nerómske,“ uviedol poslanec hnutia Slovensko a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml.

Podľa bývalého europoslanca a splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka st. zrejme zlyhala nielen polícia, ale aj škola. „Budeme veľmi radi, ak si na to orgány činné v trestnom konaní posvietia a urobia všetko pre to, aby sa takéto veci nestávali. Budeme tento prípad ostro sledovať a urobíme všetko pre to, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo,“ povedal.

Polícia už začala preverovať okolnosti udalosti. Ako uviedla, záleží jej na dôvere v Policajný zbor, a preto sa zaoberá každým podnetom. „Ihneď po oboznámení sa s touto udalosťou sme prijali potrebné opatrenia. Na príslušnom policajnom oddelení bola nariadená bezodkladná kontrola, ktorá aktuálne prebieha, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla polícia. Prípad zároveň postúpila Úradu inšpekčnej služby.