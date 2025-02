Dôležité je vyriešiť infraštruktúru v pomoci Rómom, potom vieme nastaviť ďalšie mäkké aktivity, tvrdí Daško - ROZHOVOR

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity pripravuje pomoc Rómom v práci, vzdelávaní, zdraví, no najdôležitejšia je aktuálne infraštruktúra. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.

„Infraštruktúra je veľmi dôležitá, lebo ak chceme nastaviť inklúziu, bez toho, aby nemali infraštruktúru, sa to nebude dať. Príklad poviem, keď dieťa je raz zablatené, nemá chodník, nemá cestu, a príde celé špinavé do školy. Čiže infraštruktúra je základ,” uviedol Alexander Daško.

Následne, ako bude infraštruktúra vyriešená, dokáže úrad nastaviť aj mäkké aktivity, ako je práca s deťmi alebo práca s rodičmi, kde ich budú vzdelávať o finančnej gramotnosti. „Tieto projekty sú nastavené. Momentálne budeme manažovať okolo 13 národných veľkých projektov,” doplnil splnomocnenec.

Ako veľmi strategický projekt v nastavovaní infraštruktúry vidí ten, kde sú zapojené rozvojové tímy, ktoré spolupracujú na realizačných aktivitách, čo predtým podľa Daška nikdy nebolo. V projekte je zapojených 60 obcí, a podľa výsledkov chce úrad splnomocnenca v tomto projekte pokračovať aj do budúcna, v ďalšom programovom období.

Chýbajúci prístup k pitnej vode či kanalizácií

Na Slovensku v súčasnosti žije okolo 500-tisíc Rómov. Na počet obyvateľov je to najviac v Európe a Slovensko má aj najvyšší počet osád v rámci krajín v Európskej únii. Rómovia v slovenských osadách sú často segregovaní a žijú v zlých podmienkach, bez pitnej vody, niektorí aj bez kanalizácie či elektriny.

„Tento rok už budú vidieť hmatateľné kroky, že už pomáhame tým lokalitám, kde žije rómska komunita. Ale musím podotknúť, aby zase nemal niekto mylnú predstavu o tom, že my vyriešime teraz všetko. Na to naozaj potrebujeme minimálne jednu dekádu a samozrejme 10-krát toľko peňazí, ako máme teraz k dispozícii. Lebo reálne na infraštruktúru máme zhruba okolo 220 miliónov eur, čo je podľa toho dopytu, o ktorom vieme, no je to strašne málo,” vysvetlil Alexander Daško.

Bez vysporiadania pozemkov, nebude pitná voda

Zároveň podotkol, že pitná voda je veľmi dôležitá, no aby mohli urobiť sieť vodovodu, musia v prvom rade vysporiadať pozemky. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity má nastavený národný projekt na vysporiadanie jednoduchých pozemkových úprav, ale sprevádzajú ho rôzne technické veci, byrokratické veci či zameriavania.

„Pokiaľ nebudeme mať vysporiadané pozemky, nemôžeme priviesť tú vodu k tým domom alebo tým osadám. Musíme komunikovať s vodárenskými spoločnosťami, lebo oni sú tiež súčasťou celého komplexu, a niekde sa to nebude dať. Preto hľadáme alternatívne zdroje na získanie vody cez rôzne technológie. Čiže chce to čas, nevieme to spraviť mihnutím oka,” uzavrel splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.

V rozhovore s Alexandrom Daškom sa dozviete viac:

o problémoch s nelegálnymi stavbami v osadách a absenciou vlastných práv v pôde

o žalobe Európskej komisie voči Slovensku pre pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí v školách

o zlepšení vzdelanosti v rómskych osadách

ako úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity chce bojovať proti diskriminácií Rómov v práci

o snahe zlepšiť zdravotnú starostlivosť u Rómov

ako bojovať s negatívnymi stereotypmi o Rómoch

o kontrole NKÚ na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity a krokoch, ktoré tam treba zlepšiť

aké sú hlavné priority úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity v najbližších rokoch

