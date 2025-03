Prisadli by ste si vo vlaku k Rómovi? Až 46 percentám ľudí by to vadilo, ešte viac by prekážal sobáš

Prisadnúť si počas cesty vlakom alebo autobusom k rómskemu spolucestujúcemu by prekážalo až 46 percentám ľudí. Proti sobášu svojho dieťaťa s Rómom alebo Rómkou je až 70 percent opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus v decembri 2024 na reprezentatívnej vzorke 1 022 respondentov pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík.

V práci je to lepšie

Najlepšie akceptované boli vzťahy medzi kolegami. Celkovo 30 percentám respondentov by prekážalo, ak by bol ich kolegom Róm alebo Rómka. V pozícii nadriadeného alebo nadriadenej by prekážali dokonca 43 percentám opýtaných. Na druhej strane, pre 69 percent opýtaných nie sú vzťahy s Rómami na pracovisku prekážkou a 53 percent respondentov by neprekážalo ani rómske vedenie.

Účasť na kultúrnych alebo športových podujatiach, ak by boli prezentované ako rómske alebo prorómske, by neprekážala 60 percentám opýtaných, ale 35 percentám by prekážala.

Pre vzťahy nerómskych a rómskych detí platí podobný vzorec. Čím je vzťah osobnejší alebo fyzická blízkosť väčšia, tým viac by to opýtaným prekážalo. Pre 34 percent respondentov je nežiadúce, aby ich deti chodili do triedy spolu s rómskymi deťmi, 46 percent si neželá, aby sa spolu kamarátili, 51 percentám by prekážalo, ak by sedeli v jednej lavici.

Prieskum zároveň zisťoval, ako verejnosť vníma a akceptuje Rómov pri poskytovaní služieb. Opäť platí, že čím bližší, osobnejší charakter služby majú, tým viac by verejnosti prekážalo, ak by ich poskytovali Rómovia.

Ak by Rómovia pracovali ako predávajúci alebo obsluha v obchode, neprekážalo by to 69 percentám a prekážalo 30 percentám opýtaných. Podobne, pri prestavbe domu alebo bytu by Rómovia verejnosti v 67 percentách prípadov neprekážali, avšak 32 percentám opýtaných by prekážali.

Neopodstatnené obavy

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo verejnosti tiež prevláda názor, že by im Rómovia neprekážali (57 percent), no až 40 percent opýtaných uviedlo, že by im prekážali.

Pri masáži alebo príprave jedla, čiže službách, ktoré sú osobnejšieho charakteru alebo vyžadujú fyzický kontakt, však väčšine opýtaných prekáža, aby tieto služby poskytovali Rómovia (masáž 52 percent a príprava jedla 54 percent).

„To, že Rómovia nie sú vítaní v niektorých profesiách, je dôsledkom neopodstatnených obáv. Existuje pritom množstvo pozitívnych príkladov Rómov, ktorí úspešne pracujú v rôznych oblastiach služieb,“ uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.

Podľa svojich slov by bol rád, keby sme sa ako spoločnosť snažili odbúravať predsudky prostredníctvom vzdelávania a otvoreného dialógu. „Len tak môžeme dosiahnuť skutočnú rovnosť príležitostí pre všetkých občanov Slovenska,“ skonštatoval.