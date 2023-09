Vláda Náhorného Karabachu oznámila svoje rozpustenie, do Arménska ušla viac ako polovica obyvateľov

Separatistická vláda v Náhornom Karabachu vo štvrtok oznámila svoje rozpustenie, pričom uviedla, že medzinárodne neuznaná republika prestane existovať do konca roka.

Slobodný a nerušený pohyb

Rozhodnutie nasleduje po minulotýždňovej rýchlej vojenskej operácii Azerbajdžanu, ktorej cieľom bolo úplne získať región späť po troch desaťročiach vlády separatistov.

Dekrét citoval dohodu dosiahnutú minulý týždeň o ukončení bojov, na základe ktorej Azerbajdžan výmenou za zloženie zbraní a rozpustenie vlády umožní „slobodný, dobrovoľný a nerušený pohyb“ obyvateľov Náhorného Karabachu. Podpísal ho separatistický prezident Samvel Šachramanjan.

Po ofenzíve a dohode o prímerí, ktorú sprostredkovali ruské mierové jednotky, začali Azerbajdžan a separatistické orgány Náhorného Karabachu rozhovory o „opätovnom začlenení“ regiónu späť do Azerbajdžanu.

Azerbajdžanské úrady sa zaviazali rešpektovať práva etnických Arménov v regióne a obnoviť dodávky po 10-mesačnej blokáde.

Podmienky reintehrácie

Mnohí miestni obyvatelia sa však obávajú represálií a rozhodli sa odísť do Arménska. Do štvrtkového rána podľa arménskych úradov do krajiny ušla viac ako polovica obyvateľov regiónu – 66 500 ľudí, pričom prílev neutícha. Zatiaľ nie je jasné, či v Náhornom Karabachu zostane niektorý z etnických Arménov, ktorí tento región obývali.

Šachramanjanov dekrét vo štvrtok vyzval obyvateľov Náhorného Karabachu, vrátane tých, ktorí odišli, „aby sa oboznámili s podmienkami reintegrácie, ktoré ponúka Azerbajdžanská republika, aby sa potom mohli individuálne rozhodnúť o možnosti zostať v Náhornom Karabachu“.