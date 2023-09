Azerbajdžan sľúbil otvorenie Lačinského koridoru, zásoby v Náhornom Karabachu sa míňajú

Azerbajdžan súhlasil s otvorením jedinej diaľnice spájajúcej Arménsko so sporným regiónom Náhorný Karabach. Informuje o tom spravodajský portál Politico, ktorému to povedal poradca azerbajdžanského prezidenta. Možné to však bude, až keď lokálni lídri prijmú pomoc aj od Azerbajdžanu.

Správa prichádza po tom, čo úrady v regióne kontrolovanom etnickými Arménmi oznámili, že prijmú humanitárnu pomoc od ruského Čereného kríža cez alternatívnu cestu z Aghdamu na území kontrolovanom azerbajdžanskou vládou.

Gesto dobrej vôle

Poradca azerbajdžanského prezidenta Hikmet Hadžijev uviedol, že „Azerbajdžan vyjadril svoj súhlas ako gesto dobrej vôle na zabezpečenie súčasného otvorenia“ takzvaného Lačinského koridoru, cesty spájajúcej Arménsko s Náhorným Karabachom, pre náklad Červeného kríža.

Prijatie by podľa neho pripravilo pôdu pre samostatnú dohodu, ktorá by umožnila prechod z Arménska. „Na kontrolnom stanovišti Lačin sa musí dodržiavať colný a hraničný režim Azerbajdžanu,“ povedal.

Neskôr na sociálnej sieti X napísal, že Lačinský koridor neotvoria okamžite, ale za podmienok dohody umožňujúcej neobmedzený prístup pre azerbajdžanskú pomoc z Aghdamu.

Humanitárna kríza v Náhornom Karabachu

Už takmer dva mesiace sa humanitárne organizácie vrátane Červeného kríža sťažujú, že nie sú schopné doviezť dodávky potravín a paliva do Náhorného Karabachu. Keďže sa zásoby míňajú, miestni Arméni tvrdia, že majú humanitárnu krízu a bývalý hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Luis Moreno Ocampo minulý mesiac vydal správu, v ktorej varoval, že „prebieha genocída“.

Spojené štáty aj Európska únia vyzvali Azerbajdžan, aby otvoril Lačinský koridor. Krajina popiera, že by organizovala blokádu a trvá na tom, že Arméni v Náhornom Karabachu musia prijať humanitárne dodávky z Azerbajdžanu.