Vláda mení pravidlá investičnej pomoci. Firmy musia zachovať pracovné miesta, zamestnancom však zvýšia mzdy

Ministerstvo hospodárstva SR mení povinnosti pre prijímateľov regionálnej investičnej pomoci, ktoré sa týkajú zachovania pracovných miest. Pri budúcich investičných zámeroch budú mať prijímatelia povinnosť zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktoré prijímateľ prevedie na realizáciu nového investičného zámeru, v prípade ak nevytvára nové pracovné miesta.
Prevedeným zamestnancom však bude musieť vyplácať vyššie mzdy, ako mali pred prevedením. Zmeny v zákone o regionálnej investičnej pomoci a v zákone o službách zamestnanosti v stredu schválila vláda s pripomienkou.
Nová povinnosť má byť adresnejšia
„Cieľom návrhu zákona je zrušiť povinnosť zachovať pracovné miesta v počte zodpovedajúcom priemeru za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc podaná na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre budúce investičné zámery a nahradiť ju adresnejšou povinnosťou zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktoré prijímateľ prevedie na realizáciu nového investičného zámeru, v prípade ak nevytvára nové pracovné miesta. Súčasťou tejto povinnosti bude aj povinnosť vyplácať prevedeným zamestnancom vyššie mzdy, ako im boli vyplácané pred prevedením,“ uviedol rezort hospodárstva v predloženom návrhu.
Podľa ministerstva súčasná povinnosť je národného charakteru a nevyplýva z právnych predpisov EÚ. Jej zachovanie by podľa rezortu mohlo znižovať atraktivitu a konkurencieschopnosť SR, a tiež podnikov, ktoré v krajine pôsobia, pri získavaní a podpore nových investícií. Dôsledkom toho môže byť zatváranie niektorých etablovaných prevádzok a ich presun do zahraničia, kde môžu získať podporu bez obdobných obmedzení, hodnotí ministerstvo.
„Návrhom zákona sa zabezpečuje súlad so smerovaním rozvoja priemyselnej výroby, ktorý sa vyznačuje vyššou mierou automatizácie a robotizácie a tvorbou pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, vyššou produktivitou práce a teda aj vyššími mzdami,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.
Očakáva sa oživenie investícií
Zavedením súboru oparení rezort predpokladá oživenie investičnej aktivity už usídlených spoločností a zároveň zvýšenie atraktivity Slovenska pre budúce investície.
Novela tiež prináša zmeny v kontrole plnenia povinností prijímateľa investičnej pomoci a podmienok, za ktorých bola poskytnutá. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude vykonávať kontrolu. Zároveň, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už nebude poskytovateľom investičnej pomoci,“ priblížil rezort hospodárstva.
Zruší sa príspevok na vytvorené nové pracovné miesta, ktorý nahradí dotácia na oprávnené náklady. Poskytovať ju po novom bude ministerstvo hospodárstva.