Slovenské školy zverejnili minulý rok druhý najvyšší počet pracovných ponúk, bolo ich viac ako osemtisíc

Vlani zverejnili slovenské školy druhý najväčší počet pracovných ponúk. Na portáli Edujobs ich bolo zverejnených 8 740. Informuje o tom spoločnosť Alma Career Slovakia. Analýza dát portálu Edujobs, kde verejné školy bezplatne uverejňujú pracovné ponuky, ktoré sa následne zverejnia aj na portáli Profesia, ukázala, že minulý rok počet ponúk poklesol o tisícku, no aj tak išlo o druhé najvyššie číslo v jeho histórii.
Hľadali aj riaditeľa či riaditeľku
Stredné a základné školy najčastejšie hľadali pedagogických zamestnancov, takýchto pracovných ponúk bolo zverejnených 3 671. Medziročne ide o pokles o osem percent. Na 104 školách hľadali aj riaditeľa či riaditeľku.
Najväčší dopyt bol už tradične po učiteľoch druhého stupňa ZŠ, takýchto ponúk bolo 1 848. Medziročne ich počet klesol. Školy hľadali aj 738 učiteľov prvého stupňa ZŠ, presne o stovku menej bolo ponúk na učiteľské pozície v materských školách. Stredoškolských učiteľov hľadali vlani školy 1 086, ide o rekordné číslo.
Podľa dát portálu bol v roku 2025 veľký záujem aj o upratovačov a upratovačky, školy ich hľadali 611. Taktiež hľadali takmer 560 vychovávateľov, vo viac ako 400 prípadoch pedagogických asistentov, a tiež pomocné sily do kuchyne, psychológov a psychologičky či kuchárov.
Záujem o nepedagogické pozície
„Uchádzači a uchádzačky o prácu mali najväčší záujem o nepedagogické pozície, viac ako 100 ľudí v priemere reagovalo na jeden inzerát na recepčné, veľmi veľký záujem bol aj o prácu sekretárky riaditeľa, informátorov, tajomníkov a pedagogických asistentov,“ uvádza spoločnosť. Oveľa menší záujem bol ale podľa dát o učiteľské profesie, v priemere reagovalo päť ľudí na jednu ponuku na pozíciu pedagóga na ZŠ. V prípade pozícií stredoškolských učiteľov išlo v priemere o sedem reakcií.
Školy najčastejšie hľadali vyučujúcich matematiky, týchto ponúk bolo 678. Nasledujú učitelia angličtiny, ponúk na takúto pozíciu bolo o 60 menej ako v prípade matematikárov. Školy tiež často hľadali učiteľov a učiteľky fyziky, slovenského jazyka a literatúry, informatiky, chémie, nemeckého jazyka, geografie, biológie a telesnej výchovy.
Najviac učiteľov a učiteliek hľadali minulý rok školy v Bratislavskom kraji, a to 1 676. Ide o takmer polovicu všetkých inzerátov na pedagogické pozície z vlaňajška. S výrazným odstupom nasleduje Trnavský kraj, kde bolo 397 inzerátov. Tretiu priečku obsadil Košický kraj s počtom ponúk 372. Najmenej ponúk na učiteľské pozície bolo vlani v Prešovskom kraji, a to 174.