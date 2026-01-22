Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie

Trh nehnuteľností sa po rokoch dynamického rastu dostal do náročnejšieho prostredia, no bez dramatických výkyvov. V týchto podmienkach RE/MAX Slovensko v roku 2025 zvýšil provízny obrat o 4 % a potvrdil dlhodobé pôsobenie na slovenskom trhu podpisom nového 20-ročného kontraktu, čím potvrdil stabilitu a odolnosť svojej siete. V roku 2026 sa chce zamerať na technologickú transformáciu siete, expanziu do regiónov a modernizáciu vizuálnej identity značky.
RE/MAX Slovensko dosiahol v roku 2025 provízny obrat 4,41 milióna eur, čo predstavuje nárast o 4 % oproti predchádzajúcemu roku. Sieť zrealizovala viac ako 1 300 realitných transakcií s celkovou zobchodovanou hodnotou nehnuteľností presahujúcou 141 miliónov eur. Ku koncu roka pôsobilo v sieti 36 kancelárií a 200 realitných maklérov.
Významným míľnikom minulého roku bolo nielen 20-ročné pôsobenie značky RE/MAX na slovenskom trhu, ale aj podpis nového 20-ročného kontraktu, ktorý vytvára pevný rámec pre ďalší dlhodobý rozvoj siete a investície do technológií, ľudí a kvality služieb.
„Rok 2025 potvrdil, že aj v náročnejších trhových podmienkach dokážeme rásť. Zamerali sme sa na zefektívnenie riadenia siete, nové pracovné procesy v kanceláriách a systematické investície do vzdelávania maklérov. Výsledkom je vyššia profesionalita a rastúca dôvera klientov,“ uvádza Jan Hrubý, generálny riaditeľ RE/MAX Česko a Slovensko.
Realitný trh sa podľa neho postupne zotavuje, no funguje výrazne racionálnejšie než v minulosti. O úspechu dnes rozhodujú dáta, správne oceňovanie, kvalita prezentácie nehnuteľností a profesionálny servis pre klienta. Práve v takomto prostredí sa naplno prejavuje sila profesionálnych realitných sietí.
Rok 2026 – transformácia siete
Rok 2026 bude pre RE/MAX Slovensko rokom transformácie. Spoločnosť sa zameria na zavedenie nových realitných systémov a technologických nástrojov pre kancelárie a maklérov, ktoré zvýšia efektivitu práce a kvalitu služieb. Dôležitým cieľom je predovšetkým rozširovanie siete, najmä v regiónoch so slabším alebo chýbajúcim zastúpením.
Súčasťou transformácie bude aj modernizácia vizuálnej identity značky – nové logo, nový web a jednotný, moderný a trendový vizuál, ktorý bude lepšie odrážať súčasné potreby trhu a očakávania klientov. Hlavnou témou zostáva maximalizácia kvality služieb, dôraz na etiku, profesionalitu a prvotriedny realitný servis. „Rebranding pre nás nie je len vizuálna zmena. Je to vyjadrenie našej ambície byť modernejší, inovatívnejší a ešte relevantnejší pre súčasných aj budúcich klientov,“ dopĺňa Hrubý.
RE/MAX Slovensko tak vstupuje do ďalšej fázy svojho rozvoja s jasnou stratégiou: pokračovať v expanzii, udržiavať stabilný rast a dlhodobo potvrdzovať svoju pozíciu lídra na slovenskom realitnom trhu.
Informačný servis