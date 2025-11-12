Víťazstvo vôle a charakteru. Levice pretlačili Szolnok v dráme o dva body - VIDEO

Štvrtý zápas v Lige majstrov a druhé víťazstvo! Tentoraz s dávkou poriadnej drámy a emócií proti súperovi, s ktorým v prvom meraní síl v Maďarsku prehrali o 30 bodov (54:84).
Basketbaloví Patrioti Levice zdolali v 4. kole skupinovej fázy LM favorzovaný tím NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73:71 a bilanciu v F-skupine si vylepšili na 2 víťazstvá – 2 prehry.
Levice majú Szolnoku čo odplácať, opäť si zahrajú pred vypredanou halou v Bratislave
Zlý začiatok, dobrý koniec
Bolo to víťazstvo vôle a nezlomnosti. Bratislavská Gopass Aréna tentoraz nebola úplne zaplnená, ale 2700 divákov utvorilo skvelú atmosféru. Patrioti mali slabý vstup do zápasu, čo maďarský súper využil.
V 8. min Levice prehrávali 15:30, ale na konci prvého polčasu to bolo už len o 5 bodov (39:44). V tretej štvrtine sa Levičania dostali na rozdiel dvoch bodov (53:55), ale hostia si stále udržiavali drobný náskok.
Blok Bojanovského
Až necelých sedem minút pred koncom štvrtej štvrtiny Patrioti preklopili vedenie na svoju stranu (63:62) a potom to bol až do konca tvrdý boj o každý bod. Za stavu 63:65 síce Bojanovský minul oba trestné hody, ale neskôr si to vynahradil parádnym blokom minútu pred koncom, keď domáci viedli 72:71.
V záverečnej dráme hráči Levíc premenili iba jeden zo štyroch trestných hodov (73:71), ale nakoniec to stačilo na víťazstvo. Hostia totiž posledný útok nestačili pred uplynutím času zakončiť podľa svojich predstáv.
Vyhrali aj šiestykrát v sezóne! Levice sú na vrchole, vraví tréner Slovana Naglič
McGill takmer neoddychuje
Proti Szolnoku Levičania nastúpili bez dvojice rozohrávačov Novak Musič – Aatu Kivimäki. Aj v tejto súvislosti treba osobitne oceniť výkon Američana Rickeyho McGilla, ktorý dosiahol 29 bodov a prakticky neschádzal z palubovky. Z celého zápasu oddychoval iba 49 sekúnd.
„Žijem pre tieto momenty. V príprave poctivo pracujem na kondícii, aby som nič nepodcenil. Nerobím si pauzu od basketbalu, stále pracujem. Vedel som, že potrebujem spoluhráčov potiahnuť k výhre. Mám víťaznú mentalitu od čias na univerzite. Nikdy nepochybujem o spoluhráčoch v tíme. Viem, čoho sme schopní. Môžeme ešte dosiahnuť veľké veci,“ vravel McGill v rozhovore na webe basket.sk.
Levická paráda v Rige. Prvé víťazstvo v Lige majstrov a hneď o 19 bodov!
Ešte dva zápasy
Štvrté kolo zápasov v F-skupine LM skompletizuje v stredu duel AEK Atény – VEF Riga. Ak domáci favorit uspeje, dostane sa na 8 bodovo a potvrdí prvé miesto v tabuľke. Levice a Szolnok majú po 6 bodov.
Levice sa najbližšie predstavia 10. decembra v Aténach. Skupinové boje ukončia zverenci trénera Michala Madzina 16. decembra doma proti Rige.