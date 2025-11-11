Levice majú Szolnoku čo odplácať, opäť si zahrajú pred vypredanou halou v Bratislave

Štvrtý diel zážitkov z výkladnej skrine európskeho basketbalu čaká na fanúšikov tímu Patrioti Levice. Slovenský multišampión hostí v 4. kole skupinovej fázy Ligy majstrov maďarský tím NHSZ-Szolnoki Olajbányász.
Zápas sa začína v utorok o 18.30 h a bratislavská Gopass Aréna by mala byť opäť vypredaná. V utorok ráno bolo k dispozícii posledných 200 vstupeniek.
Prievidza šokovala na Cypre 50-bodovým víťazstvom! Šanca na postup je stále reálna
Obaja majú 8-0
Z maďarského majstra ide rešpekt. V tejto sezóne prehral v 11 zápasoch iba jediný raz. Na palubovke najväčšieho favorita a lídra F-skupiny LM AEK Atény (77:91) a v domácej súťaže má bezchybnú bilanciu 8-0. Tou sa však môžu pochváliť aj Levice v domácej Tipos SBL
Vyhrali aj šiestykrát v sezóne! Levice sú na vrchole, vraví tréner Slovana Naglič
Na maďarského súpera sa naladili domácim víťazstvom 109:91 nad Spišskou Novou Vsou. Proti Szolnoku Levičania zrejme nemôžu rátať s dvojicou zranených rozohrávačov Novak Musič – Aatu Kivimäki.
Aj napriek tomu sú Patrioti odhodlaní nechať na palubovke všetko a zabojovať o dôležité víťazstvo. Súperovi majú čo odplácať. V prvom vzájomnom zápase v Miškovci prehrali 54:84.
Každý zápas je motivácia
„O motivácii a nastavení netreba ani hovoriť, hráme doma pred plnou halou. Je to zápas Ligy majstrov, kde vždy čelíme veľmi silnému súperovi. Každý duel je veľmi dôležitý z hľadiska postupu a nádejí na dobré výsledky. V prvom rade chceme reprezentovať seba najlepšie ako vieme. Chceme bojovať a zároveň si to užiť,“ povedal tréner Michal Madzin podľa webu Patriotov Levice.
Levice proti Aténam siahali na senzáciu. Rozhodla posledná trojka, ktorá nepadla - VIDEO
Posun v tabuľke?
Levice majú v tabuľke F-skupiny na konte 1 víťazstvo – 2 prehry a patrí im tretia priečka. Najmä domáca tesná prehra s Aténami (69:71) ich zrejme veľmi mrzí, lebo to bol mimoriadne vyrovnaný zápas, o ktorom rozhodol záverečný neúspešný trojkový pokus Kivimäkiho. V prípade utorkového víťazstva nad Szolnokom sa Levice dostanú v tabuľke na druhé miesto práve pred tento tím.