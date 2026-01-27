Vingegaard spadol počas tréningu, krv mu stekala po tvári. Sledoval ho fanúšik, ktorého sa chcel zbaviť - FOTO

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard spadol počas tréningovej jazdy po tom, čo ho údajne sledoval amatérsky cyklista. Stalo sa na to na juhu Španielska neďaleko Málagy.
Incident potvrdil tím Visma-Lease a Bike, ktorý vyzval verejnosť na zdržanlivosť voči svojim jazdcom. Cesty v Andalúzii sú obľúbenými pre profesionálnych cyklistov s ľahkým prístupom do pohoria Sierra Nevada.
Cyklista z regiónu, Pedro García Fernández, napísal v aktivite v aplikácii Strava, že Dán „išiel rýchlo dole, len aby ma nechal za sebou a skončil na zemi“.
Jay Vine ovládol Tour Down Under, na zaplatil za to kurióznym zranením. Spôsobil mu ho klokan - VIDEO
Ďalší používateľ sa vyjadril, že po nehode videl Vingegaarda so zakrvavenou tvárou. Informoval o tom web cyclingweekly.com.
„Jonas Vingegaard havaroval počas tréningu. Našťastie je v poriadku a neutrpel žiadne vážne zranenia. Vo všeobecnosti by sme ako tím chceli vyzvať fanúšikov na bicykloch, aby vždy kládli bezpečnosť na prvé miesto. Pre vaše vlastné blaho aj blaho ostatných, prosím, dovoľte jazdcom trénovať a dajte im čo najviac priestoru a pokoja,“ uviedol tím Visma-Lease a Bike vo vyjadrení k incidentu.
Nahnevaný Dán
Fernández v spomenutej aplikácii napísal, že „môžete byť profesionálni, ale môžete byť aj pokorní“.
„Jonas spadol, keď sa ma snažil nechať za sebou, keď sme schádzali po Kráľovninej fontáne (známa cyklistická trasa v horách neďaleko Málagy, pozn.). Keď som sa zastavil, aby som sa ho opýtal, ako mu je, nahneval sa na mňa, že som ho nasledoval. Išiel dolu rýchlo len preto, aby ma nechal za sebou a skončil na zemi. Nerobím to pre živobytie – som amatér ako väčšina ľudí, takže nerozumiem jeho hnevu,“ uviedol cyklistický nadšenec.
Ďalší uviedol, že ho obaja predbehli a pri poslednej zákrute našiel Dána so zakrvavenou tvárou na dvoch miestach. „Musel silno naraziť. Zastavil som sa a spýtal som sa ho, či potrebuje pomoc, a on mi povedal, že nie a aby som odišiel, bol veľmi nahnevaný.“
Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo
Vingegaard minulý rok spadol na pretekoch Paríž-Nice a utrpel otras mozgu. V roku 2024 havaroval v Itzulii v Baskicku, zlomil si kľúčnu kosť, niekoľko rebier a prepichol si pľúca.
Dvadsaťdeväťročný pretekár by mal začať sezónu 2026 na pretekoch UAE Tour a potom sa chce zúčastniť na Giro d’Italia aj Tour de France.