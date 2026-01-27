Jay Vine ovládol Tour Down Under, na zaplatil za to kurióznym zranením. Spôsobil mu ho klokan - VIDEO

Tridsaťročný austrálsky cyklista Jay Vine z tímu UAE Emirates sa stal víťazom pretekov Tour Down Under, no za tento úspech „zaplatil“ kurióznym zranením. V minulosti dvakrát víťaz vrchárskej súťaže na španielskej Vuelte a Espaňa totiž utrpel zlomeninu zápästia po kolízii s klokanom počas poslednej 5. etapy.
Napriek nehode Austrálčan dokončil etapu a udržal si celkové víťazstvo v klasifikácii. Podľa vyjadrenia lekára tímu Adriana Rotunna po pretekoch jazdcovi diagnostikovaný vážnu zlomeninu, preto v utorok podstúpil operáciu.
„Po pretekoch hlásil bolesť v zápästí po páde počas poslednej etapy. Po lekárskom vyšetrení bola potvrdená významná zlomenina ľavého zápästia. Podstúpil úspešnú operáciu a bude sa musieť vzdať ďalšej súťaže kvôli rehabilitácii,“ uviedol Rotunno v oficiálnom stanovisku tímu.
Vine prvé podujatie World Tour v tomto roku s náskokom 63 sekúnd pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Jayco AlUla). Tour Down Under vyhral po druhýkrát v kariére, predtým aj v januári 2023. Aktuálne patrí medzi popredných pretekárov v pelotóne.
„Dvaja klokani skrížili cestu pelotónu, keď sme šli rýchlosťou približne 50 km za hodinu a ja som narazil do jedného z nich,“ povedal Vine po pretekoch a dodal, že je rád, že je relatívne v poriadku a dokázal si udržať pozíciu celkového lídra.
Uvedená nehoda poukazuje na nepredvídateľné nebezpečenstvá, ktoré môžu športovcov postihnúť počas pretekov v prírode, najmä v Austrálii. U protinožcov sú bežné kolízie klokanov s cyklistami či inými účastníkmi cestnej premávky.