Vuelta v roku 2026 bude supernáročná. Začne sa v Monaku a vyvrcholí v Granade

Cyklistické preteky Vuelta a España 2026 sa začnú individuálnou časovkou v Monaku a skončia sa v Granade. Potvrdili to v stredu organizátori podujatia. Zároveň uviedli, že to bude jedna z najťažších trás v histórii pretekov.
Od 22. augusta do 13. septembra na cyklistov čaká 21 etáp s celkovou dĺžkou 3 275 km.
Naplánované sú štyri stredne náročné horské etapy a šesť horských etáp s celkovým prevýšením 58 156 metrov, čo je oveľa viac ako budúcoročné Tour de France alebo Giro d’Italia. Budú aj dve individuálne časovky a dva dni voľna.
Monako, Francúzsko, Andorra
Druhá etapa sa tiež začne v Monaku, potom sa preteky presunú do Francúzska, Andorry a Španielska.
„Toto bude jedno z najnáročnejších vydaní v histórii,“ povedal riaditeľ pretekov Javier Guillen, ktorý dúfa, že trasa priláka silné pole pretekárov.
Kráľovská etapa je naplánovaná na predposledný deň s náročným stúpaním na vrchol Collado del Aguacil po 8,3 km dlhom výstupe do výšky 1882 m s priemerom takmer 10%.
Náročné stúpanie
„Toto stúpanie nemá vo svete profesionálnej cyklistiky obdobu: 8,3 kilometra so sklonom 9,8 % bude poslednou veľkou výzvou pre tých, ktorí dúfajú v celkové víťazstvo na La Vuelte,“ napísali organizátori na svojom webe.
Šprintéri budú mať celkovo málo príležitostí, hoci špecialisti na časovky sa budú môcť zamerať na úvodnú etapu a 18. etapu do Jerezu de la Frontera.
Už žiadne protesty
Tohtoročnú Vueltu, ktorú vyhral dvojnásobný šampión Tour de France Jonas Vinegegaard, výrazne ovplyvnili propalestínske protesty, pričom niektoré etapy boli skrátené. Organizátori sa zaviazali, že podobné problémy, ktoré ohrozovali jazdcov aj fanúšikov, by sa v budúcnosti nemali opakovať.