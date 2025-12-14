Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo

Cyklistická hviezda Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa v roku 2026 pokúsi získať svoj piaty titul na Tour de France, no viac ho lákajú dve jednodňové monumentálne preteky, ktoré zatiaľ chýbajú v zbierke jeho úspechov – Paris-Roubaix a Miláno-San Remo.
Vybral by si Roubaix
„Pôjdem Strade Bianche, Miláno-San Remo, Okolo Flámska, Paríž-Roubaix, Liége-Bastogne-Liége, Okolo Romandie a Tour de France. A potom uvidíme, to je už celkom dosť,“ povedal 27-ročný Slovinec v sobotu počas predsezónneho tréningového kempu v španielskom Benidorme.
„Keby som si mohol vybrať medzi víťazstvom v Roubaix alebo na Tour, vybral by som Roubaix, pretože Tour som už vyhral štyrikrát,“ dodal Pogačar, ktorý počas Tour 2025 pociťoval únavu. „Je väčší rozdiel medzi nulou a jednotkou ako medzi štyrmi a piatimi.“
Elitná skupina
Pogačar, ktorý vyhral Tour de France v rokoch 2020, 2021, 2024 a 2025, by sa mohol v júli 2026 pridať k elitnej skupine päťnásobných víťazov, medzi ktorých patria Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain a Jacques Anquetil. „Tour de France sú, samozrejme, najväčšie preteky. Všetci prichádzajú pripravení, tímy vždy posielajú svojich najlepších jazdcov a musíte byť v super forme,“ povedal.
„Ale ak by som vyhral Roubaix a San Remo, cítil by som sa akoby kompletný. No vždy je niečo ďalšie, napríklad Vuelta, ktorú som tiež nevyhral,“ dodal Pogačar, pričom sa vyhol komentáru o svojej účasti na španielskej Vuelte v roku 2026.