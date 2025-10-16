Vietnamku obvinili z vraždy jej novorodenca, polícia našla telo chlapčeka v práčke

Krajská kriminálka v Bratislave obvinila 40-ročnú T. M. T., občianku Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. Zároveň bol zo strany vyšetrovateľa spracovaný aj podnet k väzobnému stíhaniu obvinenej, informovala krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Policajti objavili 14. októbra v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici desivý nález – zabalené telo novonarodeného chlapčeka v práčke. Podľa informácií TV JOJ matka porodila dieťa pravdepodobne v byte a neskôr ju spolu s manželom odviezol ich známy do nemocnice na Kramáre.
Bratislavská polícia vyšetruje smrť novorodenca v Novom Meste, v byte ho našli už bez známok života
Údajne silno krvácala a porodila tam placentu. Lekár zavolal policajtov a do nemocnice aj do ich bytu prišla kriminálka. Vietnamská rodina má už štyri deti. Matka tvrdila, že nevie, ako sa dieťa do práčky dostalo a otec údajne o pôrode nevedel.