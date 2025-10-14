Bratislavská polícia vyšetruje smrť novorodenca v Novom Meste, v byte ho našli už bez známok života

Policajti vykonávajú potrebné úkony.
Polícia vyšetruje závažnú trestnú činnosť súvisiacu s nálezom tela novorodenca v bratislavskom Novom Meste. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, novorodenca bez známok života našli v byte na Nobelovej ulici. Policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony. Vzhľadom k citlivosti prípadu nebudú poskytovať bližšie informácie.

