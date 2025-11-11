Vianočný jarmok v Poprade otvoria ešte pred Mikulášom, trhy plánujú aj na Hrebienku

Súčasťou adventného i vianočného obdobia pod Tatrami budú aj v tomto roku vianočné trhy. Tradičný vianočný jarmok v Poprade, ktorý má 22-ročnú históriu, bude po novom predĺžený až na 16 dní, potrvá od 5. do 21. decembra. Vianočné trhy budú aj na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, naplánované sú počas štyroch adventných víkendov a takzvaného zlatého týždňa.
Poprad ponúkne 60 vianočných stánkov
Ako ďalej informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, v úvode januára vznikne v centre Starého Smokovca aj charitatívne mestečko. Jarmok v Poprade ponúkne 60 vianočne vyzdobených drevených stánkov, v ktorých návštevníci nájdu výrobky s vianočnou tematikou od predajcov z celého Slovenska vrátane občerstvenia.
„Počas najatraktívnejších dní jarmoku ožije centrum Popradu aj bohatým sprievodným programom, ktorý ponúkne folklórne vystúpenia, ľudové tradície i koncerty populárnych hudobných skupín,“ avizuje OOCR na svojej internetovej stránke. Program sa bude konať na Námestí sv. Egídia vždy v piatky a soboty počas celého trvania jarmoku. Ani v tomto roku nebude v rámci programu Popradských Vianoc chýbať vianočné mestečko.
Poprad láka v zime do centra nielen svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov pre vianočnú výzdobu, ktorá patrí svojou pestrosťou medzi najkrajšie na Slovensku. Počas adventného obdobia však ponúkne aj ďalšie zaujímavosti, pôjde o tradičné vežové adventné koncerty. Verejnosť si ich bude môcť vypočuť na Námestí sv. Egídia každú adventnú nedeľu o 18:00. Prvý koncert sa uskutoční 30. novembra a posledný, štvrtý, 21. decembra. Štedrovečerný vežový koncert je naplánovaný na 24. decembra o 21:30.
Stánky v srdci Tatier
Jedinečné sú aj vianočné trhy na Hrebienku. Ponúknu sviatočne vyzdobené stánky priamo v srdci Tatier. Vlani sa v nadmorskej výške 1 285 metrov konali po prvýkrát. Nachádzať sa budú neďaleko Tatranského ľadového dómu, ktorého oficiálne otvorenie je naplánované na záver tohto týždňa. Na sobotu 27. decembra sú v Tatrách plánované aj jazdy vianočnou vysvietenou historickou električkou.
Charitatívne mestečko v centre Starého Smokovca vznikne v januári pri miestnom Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Pôjde o charitatívnu akciu na počesť záveru spomienkového roka vo Vysokých Tatrách pripomínajúceho 30. výročie návštevy pápeža Jána Pavla II. Zároveň chce mesto podporiť postupnú obnovu spomínaného kostolíka z roku 1888, v ktorom sa nachádza aj relikvia Jána Pavla II. Vedľa neho v tomto roku otvorili novú Ružencovú záhradu.