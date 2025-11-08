Prezident Pellegrini otvoril 27. ročník Vianočnej pošty a stal sa jeho tohtoročným patrónom

Prezident Peter Pellegrini v sobotu otvoril v Rajeckej Lesnej 27. ročník projektu Vianočná pošta, ktorý každoročne spája deti zo Slovenska aj sveta prostredníctvom listov adresovaných Ježiškovi. Nad podujatím prevzal záštitu a stal sa jeho tohtoročným patrónom.
Súčasne uviedol do života aj špeciálnu vianočnú poštovú známku, ktorej námetom je detská kresba „Vianočný stromček s darčekom“ od osemročného Adama Teichera z Novej Dubnice a obálku Vianočnej pošty s motívom „Zasnežené sídlisko“ od desaťročného Michaela Nagyho z Komárna.
Prezident ocenil, že aj v súčasnom digitálnom svete sa darí zachovávať čaro ručne písaných listov. „Myslím si, že v dnešnej dobe, kedy začínajú prevládať digitálne technológie, kedy postupne mladí ľudia strácajú už schopnosť držať pero v ruke a napísať súvislý text, je nesmierne fajn, že zachovávame historickú tradíciu písania listov a pohľadníc,“ povedal.
Aj on využil možnosť poslať vianočnú pohľadnicu s prianím pre všetkých ľudí na Slovensku, aby aj v tejto ťažkej dobe prežili pokojné, štedré a požehnané vianočné sviatky. „Bol by som veľmi rád, ak by mi toto želanie Ježiško splnil,“ poznamenal.
Vianoce vníma ako čas pre rodinu a tradície, ktoré sú podľa neho dôležitou oporou v rýchlo sa meniacej dobe. „Skúsme predvianočný čas využiť na to, aby sme sa pokojne a s mierom v duši prichystali na prichádzajúce krásne vianočné sviatky. Aby sme trošku upokojili vášne, mysleli na svojich blízkych, ale aj na tých, ktorí toľko šťastia nemajú,“ vyzval Pellegrini.
Projekt Vianočná pošta je najväčším projektom Slovenskej pošty, ktorý sa realizuje nepretržite od roku 1999. Cieľom je šíriť radosť, dobré posolstvá a podporovať tradíciu klasickej listovej korešpondencie. Každé dieťa, ktoré napíše list na adresu „Ježiško 999 99“, dostane odpoveď od Ježiška spolu s malým darčekom – rozprávkovou knižkou. Za 26 rokov fungovania projektu prišlo Ježiškovi takmer 2,5 milióna listov zo Slovenska i zo zahraničia. V minulom roku projekt zaznamenal rekordný počet listov – 122 888, pričom prišli aj listy z 45 krajín sveta. Tohtoročnou témou je inakosť, pestrosť a inklúzia.