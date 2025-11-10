Na námestí v Nitre už stojí vianočný stromček, mesto našlo náhradu za zlomený – VIDEO

Ide o 14-metrovú jedľu, ktorá má odhadom viac ako 50 rokov a radnica ju získala od súkromníka z Krškán.
Mesto Nitra v pondelok osadilo na Svätoplukovom námestí vianočný stromček. Ide o 14-metrovú jedľu, ktorá má odhadom viac ako 50 rokov a radnica ju získala od súkromníka z Krškán. Informoval o tom hovorca Nitry Tomáš Holúbek. Mesto pôvodne plánovalo na námestie umiestniť 14-metrovú jedľu srienistú, ktorú darovala obyvateľka Zobora. Pri nakladaní 7. novembra sa však zlomila v oblasti koruny stromu.

Ďalšie vianočné stromčeky osádza radnica na Klokočine pri Sandokane a na Chrenovej pri bývalom Kine Lipa. „V prípade klokočinského vianočného stromčeka ide o smrek, ktorý rástol u obyvateľa na Zobore. Chrenovčanov poteší vianočná jedľa z Kalvárie, takisto sme ju získali od súkromníka,“ upresnil Holúbek.

