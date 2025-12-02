Vianočné trhy v Petržalke obohatili ľadovým klziskom a snehovým areálom, inšpirovali sa Viedňou

Vianočné trhy v bratislavskej Petržalke odštartovali rozsvietením stromčeka v piatok 28. novembra. Okrem bohatšej svetelnej výzdoby tento rok pribudli viaceré nové atrakcie, ako ľadové klzisko a snehový areál. „Inšpirovali sme sa u našich západných susedov vo Viedni, ktorí s nami zdieľali svoje know-how a rozhodli sme sa ho využiť aj u nás,“ povedal na otvorení trhov starosta Petržalky Ján Hrčka.
„Ľadovú plochu s rozmermi 20 x 40 metrov vytvorili pracovníci oddelenia správy verejných priestranstiev miestneho úradu, ktorí budú zabezpečovať aj jej pravidelnú údržbu,“ priblížila hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková s tým, že technológiu chladenia klziska dodala externá spoločnosť.
Bezplatné klzisko pre verejnosť spustili v prvý decembrový deň a bude otvorené denne od 8:00 do 21:30. Čoskoro pribudne aj požičovňa a brúsenie korčúľ.
„Na mieste bude aj občerstvenie a uzamykateľné skrinky na jednoeurovú mincu pre bezpečné uskladnenie osobných vecí,“ dodala Halašková. Niektoré časy na klzisku budú vyhradené pre exhibičné hokejové turnaje organizované mestskou časťou. „Mimo nich ale hranie hokeja možné nebude – klzisko poslúži primárne na korčuľovanie,“ doplnila. V ponuke bude aj komerčný prenájom plochy vo vybraných časoch za 30, 50 alebo 60 eur.
Ďalšou novinkou na petržalských vianočných trhoch bude snehový park. Ten vybudujú zo snehu pochádzajúceho z klziska Veolia Aréna Draždiak. „Samotný ľad, z ktorého vznikol sneh, nemá žiadne dodatočné chemické úpravy. Voda používaná na ľadové plochy prechádza osmózou, čiže je zbavená všetkých nečistôt a minerálov,“ ubezpečil starosta Hrčka. Ako dodal, využijú aj sneh z ľadovej plochy na Námestí republiky a snehové delo.