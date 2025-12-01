Vianočné smetiarske auto vyráža do ulíc hlavného mesta – FOTO

Vianočné auto nebude vykonávať odvoz odpadu.
Vianočné smetiarske auto v pondelok vyrazil do ulíc Bratislavy. Informuje o tom hovorkyňa spoločnosti OLO – Odvoz a likvidácia odpaduZuzana Balková.

Harmonogram

Smetiarske auto s vianočnou výzdobou bude premávať ulicami hlavného mesta každý pracovný deň od 16:30 do 19:30 a postupne zavíta do všetkých mestských častí. Harmonogram jeho jázd je zverejnený na webe OLO. Vianočné auto nebude vykonávať odvoz odpadu.

Vianočné smetiarske auto OLO vyráža do ulíc Bratislavy už štvrtý rok po sebe a je inšpirované kolegami z Prahy, kde vyrážajú do ulíc až dve „vánoční kukačky“. Vianočným vozidlom OLO je Scania, ktorá je súčasťou viac ako 100-členného vozového parku.

Ekologický motor

„Od marca do novembra slúži na umývanie zberných nádob po celej Bratislave, v zime je štandardne zazimovaná,“ priblížila hovorkyňa s tým, že vozidlo je poháňané ekologickým CNG motorom.

Vianočné auto OLO bude jazdiť prevažne po hlavných ťahoch a zastaví sa aj na vybraných podujatiach mestských častí. Hovorkyňa upozorňuje, že presné časy sa môžu meniť v závislosti od dopravnej situácie. V prípade nepriaznivého počasia alebo nepredvídaných okolností môže byť jazda z bezpečnostných dôvodov zrušená.

