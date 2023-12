Vianoce v Slovenskej filharmónii

Sviatky a hudba patria nerozlučne k sebe. Svedčí o tom aj bohatá ponuka decembrových koncertov v Slovenskej filharmónii, ktoré vyvrcholia Vianočnými, Silvestrovskými a Novoročným koncertom.

Na tohtoročné Vianoce sa naladíme na tradičných Vianočných koncertoch Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jan Rozehnal) a Bratislavského chlapčenského zboru ( zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ) so sólo – harfistkou Katarínou Turnerovou, flautistkou Ajnou Marosz, slovenskou organistkou žijúcou v zahraničí Bernadettou Šuňavskou. Sólistami budú aj viacerí členovia Slovenského filharmonického zboru (Katarína Šárközi, Lucia Bédová – soprán, Marta Dernerová, Dominika Krčišťová – alt, Pavol Oravec, István Hajdu – tenor, Peter Kollár, Andrej-Marek Kaňa – bas) a Alexander Fellmayer, člen Bratislavského chlapčenského zboru Za dirigentským pultom bude stáť Rastislav Štúr.

Rastislav Štúr. Foto: Alexander Trizuljak

Tohtoročný program sviatočných koncertov je zložený z mnohých hudobných prskaviek. Koncerty otvorí dielo anglického skladateľa Benjamina Brittena Ceremony of Carols, op. 48, pre harfu a miešaný zbor, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou slávenia vianočných sviatkov v mnohých anglicky hovoriacich krajinách. Nasledovať budú dva koncerty – Koncert pre zobcovú flautu a sláčikový orchester F dur Giuseppe Sammartiniho a Koncert pre organ a orchester C dur, Hob. XVIII:8 Josepha Haydna, Sviatočný program doplní Magnificat B dur pre sóla, miešaný zbor, sláčikový orchester a organ talianskeho skladateľa Francesca Duranteho. Nebudú chýbať hity Vianoc – Andersonova kompozícia Vianočný festival/ Christmas festival, päť kolied pre chlapčenský zbor a orchester Radujme sa! českého skladateľa a muzikológa Jana Vičara, zmes vianočných kolied v úprave skladateľa a dirigenta Zdeňka Macháčka, či koleda The Little Drummer Boy americkej skladateľky Katherine Kennicott Davis, ktorá spríjemňuje vianočnú atmosféru po celom svete už od roku 1941. Zaznie v úprave slovenského skladateľa Ľuboša Bernátha. Radostnú a príjemnú náladu umocní kompozícia Leroya Andersona Belle of the Ball. Nasledovať bude notoricky známa pieseň Jingle Bells amerického skladateľaJamesa Pierponta, ktorú si ľudia pospevujú po celom svete. Vianočnú atmosféru umocní scéna z baletu Luskáčik, op.71 Jedľový les v zime Piotra Iľjiča Čajkovského, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou sviatočných programov. Koncert uzavrie tradične Tichá noc, svätá noc Franza Xavera Grubera, bez ktorej si Vianoce nevieme ani predstaviť. Rakúsky skladateľ, organista a hudobný pedagóg dokončil túto koledu presne na Štedrý deň. O pár hodín na to premiérovo odznela na polnočnej omši. Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie sa uskutočnia v pondelok, utorok, stredu, vo štvrtok a piatok 18., 19., 20., 21. a 22. 12. 2023. Pre veľký záujem našich návštevníkov sme v pondelok pridali verejnú generálku v pondelok 18. 12. 2023, ktorá sa začne v Koncertnej sieni SF o 10.00.

Foto: Slovenská filharmónia

Želáme vám šťastné, veselé a hudobné Vianoce 2023!

Popri návšteve sviatočných koncertov môžete aj tento rok zakúpiť HUDBU svojim blízkym a prekvapiť originálnym darčekom. V Pokladnici Slovenskej filharmónie ponúkame DARČEKOVÉ POUKÁŽKY alebo vstupenky na koncerty 75. sezóny SF. Do 31. decembra si môžete uplatniť zľavu 25% s kódom PF24 pri zakúpení vstupeniek na vybrané januárové koncerty – symfonické dvojice (11. a 12. 1. alebo 25. a 26. 1. 2024).

Doprajme zážitok z HUDBY aj deťom z krízových centier a ich mamám.

Aj tento rok sa môžeme všetci zapojiť do Vianočnej pošty Slovenskej filharmónie.

Pokladnica Slovenskej filharmónie

Nám. E. Suchoňa 1, Bratislava

po-pia: 12.00 – 18.00 a hodinu pred koncertom

www.filharmonia.sk

Foto: Slovenská filharmónia

Informačný servis