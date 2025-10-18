Verstappen získal pole position pre šprint v americkom Austine, tlačí sa na jazdcov McLarenu

Holandský šampión zdolal Landa Norrisa aj Oscara Piastriho.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Max Verstappen
Pilot Red Bullu Max Verstappen z Holandska sa usmieva po kvalifikácii pred Veľkou cenou Austrálie Formuly 1 v Albert Parku v Melbourne v sobotu 1. apríla 2023. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Motošport Motošport z lokality Spojené štáty americké

Štvornásobný majster sveta Max Verstappen si vybojoval pole position pre sobotňajší šprint v rámci Veľkej ceny USA v prestížnom motoristickom seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1. Holanďan v tesnom súboji zdolal Brita Landa Norrisa o 71 tisícin sekundy, pričom druhý McLaren Oscara Piastriho zaostal o tri desatiny.

„Bola to pekná kvalifikácia. Bolo to tesné vo všetkých segmentoch, ale nakoniec sa mi podarilo všetko spojiť dohromady. Očakávam, že to bude ťažký súboj v sprinte, ale to chceme všetci vidieť,“ povedal Verstappen s úsmevom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pre Verstappena je to tretia po sebe idúce pole position v šprinte v Austine a desiata pri 22 pokusoch od roku 2022. Náskoku Piastriho znížil o 41 bodov a má stále nádej na piaty titul.

Šéf tímu Red Bull Laurent Mekies vyzdvihol Verstappenovu schopnosť prekonať limity auta a verí, že tím je pripravený bojovať o víťazstvo vo všetkých zostávajúcich pretekoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kvalifikácia sa konala v horúcom počasí s teplotou vzduchu 33 stupňov Celzia, trať mala až 45 stupňov. Všetci jazdci používali stredne tvrdé pneumatiky.

Charles Leclerc a Carlos Sainz, ktorí mali problémy s prevodovkou, sa vrátili do akcie, no Leclerc sa dostal do tretej kvalifikácie len veľmi tesne, zatiaľ čo jeho tímový kolega Juki Cunoda vypadol už v prvej.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lewis Hamilton skončil v tretej kvalifikácii desiaty, pričom mladý taliansky nováčik Kimi Antonelli nepostúpil z druhej kvalifikácie.

Prekvapením bol Nico Hülkenberg, ktorý sa dostal do Top 10. V tretej kvalifikácii sa Russell dostal na trať ako prvý a zajazdil najlepší čas 1:32,888 min, no neskôr ho prekonali ďalší. Verstappen svoj posledný pokus zlepšil na 1:32,143 min a získal pole position pred McLarenmi a Hülkenbergom.

Viac k osobe: Lando NorrisMax VerstappenOscar Piastri
Firmy a inštitúcie: FIA Medzinárodná automobilová federácia
Okruhy tém: Veľká cena USA Veľká cena USA v Austine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk