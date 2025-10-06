Heat Hazard v Singapure. Russellova odplata, McLaren kráľom konštruktérov

Brit George Russell z Mercedesu ovládol Veľkú cenu Singapuru, keď na okruhu Marina Bay zdolal Holanďana Maxa Verstappena a krajana Landa Norrisa. McLaren si v Singapure zabezpečil titul konštruktérov už šesť pretekov pred koncom sezóny, čím vyrovnal rekord Red Bullu z roku 2023.
Austrálčan Oscar Piastri skončil štvrtý a jeho náskok pred tímovým kolegom Norrisom v hodnotení šampionátu sa znížil na 22 bodov. „Obaja jazdci jazdili celý rok brilantne. Nemôžete vyhrať Pohár konštruktérov bez dvoch skvelých pretekárov,“ povedal generálny riaditeľ McLarenu Zak Brown.
Russell bol nadšený z víťazstva na nočnej trati, ktoré považuje za akúsi odplatu za haváriu v poslednom kole pred dvoma rokmi. „Je to úžasný pocit, najmä po tom, čo sa stalo predtým,“ povedal.
Trest pre Hamiltona
Verstappen priznal, že preteky boli náročné. V priebežnom hodnotení sezóny je tretí so stratou 63 bodov na Piastriho. „Musíme spraviť analýzu a pochopiť, čo dnes nefungovalo,“ povedal.
Talian Kimi Antonelli finišoval piaty, za ním skončili Charles Leclerc a Lewis Hamilton, ktorý mal problémy s brzdami a dostal päťsekundovú penalizáciu za opakované prekročenie predpísaných limitov trate, čo ho odsunulo až na ôsme miesto.
Je to fér?
V úvode pretekov Norris predbehol Antonelliho a Piastriho, pričom došlo ku kontaktu s Verstappenom. Piastri bol z toho rozčarovaný a v tímovom rádiu povedal: „Je fér, že Lando ma takto predbehol?“
Norris s jeho názorom nesúhlasil a snažil sa dobehnúť Verstappena, no na trati, na ktorej je predbiehanie mimoriadne náročné, sa mu to nepodarilo.
Zaujímavá novinka
Preteky v tropickom Singapure boli prvým oficiálnym podujatím s označením „Heat Hazard“, čo znamená, že jazdci mali k dispozícii chladiace vesty, hoci ich nosenie nebolo povinné.
Teplota vzduchu počas pretekov bola okolo 28 stupňov Celzia.