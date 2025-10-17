Podľa Alonsa je v silách Verstappena dotiahnuť sa na vedúceho Piestriho v hodnotení šampionátu

Dvojnásobný majster sveta uviedol, že boj o titul je stále otvorený.
Max Verstappen
Jazdec Red Bullu Max Verstappen sa teší z výhry na Veľkej cene Abú Zabí. Foto: SITA/AP.
V minulosti dvojnásobný svetový šampión F1 Fernando Alonso je presvedčený, že Holanďan Max Verstappen má schopnosti dotiahnuť sa na Austrálčana Oscara Piastriho na čele hodnotenia tohtosezónneho prestížneho šampionátu monopostov F1.

Austrálsky jazdec má pred tým holandským náskok 63 bodov. Verstappen je teda dosť vzdialený od sna získať už piaty titul majstra sveta.

Alonso zdôraznil, že nepredpovedá, že sa tak stane. Podčiarkol však, že ak niekto dokáže taký obrat, je to práve Verstappen.

„Ťažko povedať, kto vyhrá šampionát. Dva jazdci McLarenu majú miernu výhodu kvôli bodom, ale je to medzi nimi. Max je však neuveriteľný jazdec, jeden z najlepších v histórii,“ povedal Alonso pred víkendovou Veľkou cenou USA v Austine.

Španiel tiež upozornil na to, že Verstappen bojuje s menej výkonným autom v porovnaní s McLarenom, no ak sa šampionát rozhodne v posledných pretekoch, môže byť Verstappen tým, koho treba sledovať.

Verstappen na otázku o šanci na titul odpovedal, že sa sústredí vždy len na najbližšie preteky a „nerozmýšľa o tom príliš“.

