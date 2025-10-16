Piastri a Norris z McLarenu na Veľkej cene USA čelia Verstappenovej hrozbe

Úradujúci svetový šampión v prestížnom motoristickom seriáli monopostov F1 Oscar Piastri a jeho tímový kolega Lando Norris z McLarenu budú počas nadchádzajúcej Veľkej ceny USA pozorne sledovať svojho rivala Maxa Verstappena.
Šesť pretekov pred koncom sezóny delí vedúcu dvojicu len 22 bodov, pričom Verstappen zaostáva za lídrom Piastrim o 63 bodov. V ostatných troch pretekoch však zdolal oboch jazdcov McLarenu.
Dvojnásobný majster sveta Holanďan Verstappen sa po slabšom začiatku sezóny vracia do boja o piaty titul. Bývalý majster sveta Jacques Villeneuve vyhlásil, že toto bude Verstappenov „najlepší svetový šampionát“ a upozornil, že piloti McLarenu trpia tlakom a musia sa prebrať.
Preteky na okruhu Circuit of the Americas v Austine budú pre McLaren výzvou, keďže ich auto nebolo v posledných týždňoch aktualizované, zatiaľ čo Red Bull má výrazne vylepšený monopost. Prítomnosť šprintérskeho závodu ešte viac zvyšuje napätie.
Verstappen má za sebou štyri po sebe idúce pódiá a tri víťazstvá v ostatných štyroch pretekoch v Austine. McLaren si zaistil titul konštruktérov po triumfe v Singapure, no forma jeho jazdcov mierne poklesla. Šéf stajne Zak Brown zdôraznil, že stratégia tímu sa nemení.
„Pristupujeme k týmto pretekom rovnako ako ku všetkým ostatným,“ poznamenal. Lando Norris, ktorý vlani v Austine získal pole position a skončil štvrtý, vie, že musí zdolať Piastriho aj Verstappena, aby si udržal šance na titul. Piastri už tri preteky nebol na pódiu.
Napätie v McLarene bude konkurovať situácii vo Ferrari, kde sa špekuluje o možnej výmene trénera Freda Vasseura za bývalého šéfa Red Bullu Christiana Hornera. Ferrari a Lewis Hamilton, ktorý nemá víťazstvo od roku 2017 a 18 pretekov je bez pódiového umiestnenia, potrebujú zlepšenie.
Mercedes, ktorý sa tešil z víťazstva Georgea Russella v Singapure, si udržal zostavu aj na budúci rok, pričom po boku Brita bude taliansky mladík Kimi Antonelli.